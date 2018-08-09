慢性B肝者免疫力不足 原來是淋巴球搗亂

三軍總醫院胃腸肝膽科醫師黃瑋琛 林周義／攝影

友善列印
中時
林周義

台灣一般成人仍有高達15%的B肝帶原率，一項最新研究發現，慢性B肝患者免疫力不足，原因在於原本提供保護力的淋巴球NK細胞，卻因氧化壓力而直接毒殺免疫細胞，造成B肝治不好的惡性循環。

這項研究以三軍總醫院胃腸肝膽科醫師黃瑋琛為代表，與倫敦大學、劍橋大學、法國血液學研究中心合作，費時四年完成。研究發現，有著「自然殺手細胞」之稱的淋巴球NK細胞，在慢性B肝患者身上異常活化。

黃瑋琛醫師表示，慢性B肝患者因持續性肝炎致氧化壓力失衡，造成原是清除感染、癌變細胞的NK細胞，卻毒殺了表現壓力因子的T細胞，產生肝炎的惡性循環。而在清除B型肝炎病毒的過程中，T細胞為最重要的免疫細胞，一旦營養不良或凋零，人體免疫力的控制就會受影響。

黃瑋琛醫師表示，若要抑制惡性循環，關鍵在於讓病毒複製、繁殖的情況下降，並將肝炎情況降低，才能避免免疫功能失調。他也表示，NK細胞扮演著警察的角色，發現不對勁的、快要癌變的細胞，便一網打盡，卻也將免疫細胞清除，「這是未來生化學界需要突破的狀況。」

「曾經有阿兵哥熬夜站哨，第二天肝指數就過高。」黃瑋琛表示，肝臟是一個對生活習慣敏感的器官，可惜的是，生活基準的調整，不容易把病毒清除掉。病毒一旦感染，就躲在細胞核內，免疫系統監控不到，當人體免疫力下降，病毒就會活化。

B肝病毒無法完全清除，除了免疫力，原因也在於病毒選擇肝臟作為感染據點。黃瑋琛表示，食物、藥物進入腸道後，藉由靜脈循環，進入肝臟代謝，而肝臟對於外來抗原耐受程度高，因此瘧疾，A、B、C型肝炎都利用這種方式，快速繁殖，值得民眾注意。

(中時 )

健保署與天晟醫院合作 落實醫療… 岡山區程香里舊牆面變身成為在地…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。