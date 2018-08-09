慢性B肝者免疫力不足 原來是淋巴球搗亂

2018年08月09日 17:33 中時 林周義

台灣一般成人仍有高達15%的B肝帶原率，一項最新研究發現，慢性B肝患者免疫力不足，原因在於原本提供保護力的淋巴球NK細胞，卻因氧化壓力而直接毒殺免疫細胞，造成B肝治不好的惡性循環。

這項研究以三軍總醫院胃腸肝膽科醫師黃瑋琛為代表，與倫敦大學、劍橋大學、法國血液學研究中心合作，費時四年完成。研究發現，有著「自然殺手細胞」之稱的淋巴球NK細胞，在慢性B肝患者身上異常活化。

黃瑋琛醫師表示，慢性B肝患者因持續性肝炎致氧化壓力失衡，造成原是清除感染、癌變細胞的NK細胞，卻毒殺了表現壓力因子的T細胞，產生肝炎的惡性循環。而在清除B型肝炎病毒的過程中，T細胞為最重要的免疫細胞，一旦營養不良或凋零，人體免疫力的控制就會受影響。

黃瑋琛醫師表示，若要抑制惡性循環，關鍵在於讓病毒複製、繁殖的情況下降，並將肝炎情況降低，才能避免免疫功能失調。他也表示，NK細胞扮演著警察的角色，發現不對勁的、快要癌變的細胞，便一網打盡，卻也將免疫細胞清除，「這是未來生化學界需要突破的狀況。」

「曾經有阿兵哥熬夜站哨，第二天肝指數就過高。」黃瑋琛表示，肝臟是一個對生活習慣敏感的器官，可惜的是，生活基準的調整，不容易把病毒清除掉。病毒一旦感染，就躲在細胞核內，免疫系統監控不到，當人體免疫力下降，病毒就會活化。

B肝病毒無法完全清除，除了免疫力，原因也在於病毒選擇肝臟作為感染據點。黃瑋琛表示，食物、藥物進入腸道後，藉由靜脈循環，進入肝臟代謝，而肝臟對於外來抗原耐受程度高，因此瘧疾，A、B、C型肝炎都利用這種方式，快速繁殖，值得民眾注意。

(中時 )