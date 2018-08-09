彰化縣農會推展食農教育 四健研習為指導員集訓

2018年08月09日 18:21 中時 謝瓊雲

彰化縣農會在綠美農場舉辦兩天研習為各鄉鎮市農會的指導員集訓。（謝瓊雲攝）

結合在地食材與田尾的花卉布置點綴，指導員們腦力激盪企劃食農教育活動教案。（謝瓊雲攝）

結合在地食材與田尾的花卉布置點綴，指導員們腦力激盪企劃食農教育活動教案。（謝瓊雲攝）

食農教育正夯，彰化縣農會8日起一連兩天在田尾鄉綠美農場舉辦研習，邀集全縣26鄉鎮市農會的指導員、義務指導員共52人辦研習，結合在地食材、與田尾的花卉，學習以創新的觀點規劃食農教育推廣活動，9日下午舉辦「午茶饗宴」展現集訓成果。

昨天研習第一天，上午透過團隊運作、整合農特產品、在地資源與節慶活動，激發學員的創意設計能力。下午培養學員們展現自信與領導的魅力，練習提升其食農教育企劃撰寫能力。

上午則請來農委會技正陳建穎主講食農教育工作坊，學習活動帶領技巧與食農教育教案與執行要領。下午進行在地食材結合花卉的午茶饗宴，做為此次訓練、策畫與推廣食農教育的經驗交流時間。

身兼北斗國中家政社團指導老師的北斗鎮農會義務指導員黃靜茹表示，過去食農教育，經常把務農和食育混為一談，藉由研習更清楚的了解農事、食安、食材和飲食禮儀等，並藉由教案編寫讓孩子們能在寓教於樂的活動中學習吸收。

彰化縣農會四健督導鄭雅妙表示，兩天研習最後，藉由食農教育推廣活動的檢討與創新，希望能將兩天的集訓成果與大家分組腦力激盪後企劃出來的食農教育教案，未來能夠快速到全縣26個鄉鎮市農會、社區、學校推廣食農教育。

(中時 )