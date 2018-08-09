《中時晚間快報》藍世聰挺柯文哲 遭姚文智質疑違政務官倫理

2018年08月09日 17:32 中時電子報 綜合報導

◎藍世聰挺柯文哲 遭姚文智質疑違政務官倫理

民進黨籍的台北市民政局長藍世聰遭市長參選人姚文智質疑，政務官的基本倫理有爭議，藍世聰9日指出，政務官就是要為政策辯護、為市長背書，難道內閣部會首長不挺總統、行政院長？

◎印尼龍目島又傳6.2強震 多棟建築物倒榻

印尼最近頻發生地震，旅遊勝地龍目島今天再發生規模6.2強烈地震，已傳出有多棟建築物倒塌災情。這是印尼當地近期發生的第3起大地震，當局指出，此次地震不會有海嘯威脅。

◎颱風接力形成 對台灣威脅有待觀察

第14號輕颱摩羯昨剛形成，加上中颱珊珊，西太平洋有兩個颱風，另外還有一個低氣壓、一個熱帶擾動。低氣壓位於南海、即96W，在菲律賓東方的熱帶擾動則為97W。氣象局預估，96W不排除增強為熱帶性低氣壓，最快周日再形成第15號颱風「麗琵」。氣象專家吳德則認為，97W下周二（14日）將從台灣東方逐漸接近，伴隨西南氣流，15日起連3天對台灣具有極大威脅。

◎《前男友不是人》最終回 楊丞琳、藍正龍激情擁吻

偶像劇《前男友不是人》將在本周五(10日)播出精采完結篇，戲裡楊丞琳和前男友藍正龍在分手多年，歷經眾多波折後，能否再續前緣復合？備受觀眾期待。最終回裡，兩人有場擁吻橋段，楊丞琳表示，因為藍正龍是非常有經驗的演員，所以和他拍吻戲非常放心！她說:「兩個有拍吻戲經驗的人，一起拍吻戲的好處就是速戰速決！雙方都不需要過多的掙扎、害羞，就可以很乾脆順利的把戲拍好，呈現出來的感覺也會很浪漫。」

(中時電子報)