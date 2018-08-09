性能力放旁邊 AV社長爆挑男優要看「這點」！

2018年08月09日 17:39 中時電子報 吳品瑤

日本AV產業蓬勃發展，培養出不少聲勢如同線上偶像的暗黑女神，而不只是AV女優能成為吸金機器，如今連早期被看作是「工具人」的AV男優，也因「女性向謎片」風潮盛行而成為關注焦點，男優搖身一變成為暗黑男神，專門推出女性向迷片的片商SILK LABO社長牧野江里，就表示如今不再是性能力至上的年代，要當AV男優，「這特點」是首要條件！

現在要當AV男優可不只能幹就好，《鏡周刊》訪問AV社長牧野江里，她表示如今拍片時關於男優的參與程度，不像過去著重身體入鏡拍攝而已，如今性能力普普也OK，但個人特質相當重要，尤其女性向謎片更是如此，「最重要能像理想男友，讓人很有安心感」，能不能散發溫柔體貼的氛圍是關鍵。

牧野江里表示，進行面試時，態度認真是必須，而最終審查其實只到應徵者穿著內褲做「外觀審查」，並不會就性能力進行考究，AV社長表示，應徵者性能力好當然最好，但若是提槍上陣時是快槍俠，他們只要修正劇情一樣能完成拍攝，因此性能力反倒不是最重要的，這點與過去傳統A片相當不同。

至於有人好奇，當AV男優是否賺很大，像是大前輩加藤鷹透露過的，靠「金手指」豪賺2億日幣(約台幣5500萬)，或是暗黑男神清水健曾傳出拿現金去買奧迪跑車等，牧野江里則說AV男優跟女優的收入走勢正好成反比，女優會是一開始賺得多，但隨著競爭激烈被淘汰、新鮮感不再等原因而片酬下降，然男優則是相反，一開始薪水較低，慢慢從底層拚起，片酬會隨著年資而上漲，至於拍片一集收入多少，社長則說是祕密。

(中時電子報)