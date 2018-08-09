美麗俏女警淪小三 濫權查正宮個資嗆：他欲求不滿來追我

2018年08月09日 17:51 中時 許家寧

花蓮鍾姓女警與已婚的薛男發生不倫戀，鍾警因不滿情夫未依承諾離婚，竟以警察職權濫權查詢其妻個資，約出王姓正宮談判嗆聲，除出示手機裡兩人鹹濕對話外，還傳訊騷擾其女兒「你爸做愛都不戴套！」讓王女憤而提告，法院認定兩人外遇與侵犯隱私權共判賠40萬01元。

王女指控與鍾姓女警素不相識，生活亦無交集，突然在2015年鍾女以LINE加為好友，同時傳訊息告知與其夫有不倫關係，相約正宮出來談判，鍾女出示兩人手機間露骨對話與親密照片，嗆聲與人夫多次上汽旅開房間，「大薛就是欲求不滿要上床才來追求我」。

王女還控訴，鍾女除了說薛男做愛有點性虐待，說出一些承諾只是為了讓她脫光衣服把腿張開。甚至以line文字訊息傳訊給女兒，「我得癌症，子宮頸癌因為你爸做愛都不戴套，他在外面不知道和幾個髒女人做過。」等語，讓她不堪其擾，不斷質問丈夫。

薛男坦承姦情，立書悔過「她也只是我的玩具而已，用玩即丟，絕無眷戀。」王女怒控兩人外遇及鍾警窺探隱私。鍾女2014年因罹癌請假返鄉療養時與自行車友薛男相識，兩人短暫交往5個月，不知薛男已婚身分，自己也因不當交往被警局記過調職、考績丙等處分。

法院審理發現鍾女曾在該年5月非公務以警用電腦查詢民眾王女戶籍、駕照及相片等資料，檢視鍾女與薛對話稱「不想當小三」，認定兩人侵權明確，判連帶賠償40萬元，至於鍾女窺探隱私部分，因無不當利用行為，需象徵性賠償一元。

據悉，外型清秀的鍾姓女警，從流浪教師轉換跑道考上警察特考，平時表現優異且熱心公益，「人美心也美」，連助失智老翁返家登上媒體版面，還曾募集保暖衣物與暖暖包幫助街友，未料一時失慮鑄成錯誤，讓警察同仁也不勝唏噓。

(中時 )