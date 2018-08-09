空氣水質尖兵 麥寮環境監測中心與生態實驗室

2018年08月09日 17:58 中時 廖德修

環保生態實驗室確保水質安全。（廖德修攝）

環境監測中心。（廖德修攝）

環保生態實驗室使用港區的海水養魚來監測水質。（廖德修攝）

台塑六輕廠區遼闊，產能龐大，如何做好第一線環保尖兵的工作，特別成立「環境監測中心」，編制內共有13名專業人員，採24小時輪值制，嚴密監控園區的排放情形。監測範圍從廠內製程區、排放管道、廠區周界至園區外，最遠可達雲林西螺、彰化大城、嘉義東石，方圓廣達40公里。

環境監測中心表示，由內而外共建置八層空氣品質監測網，總設置費用8.6億元，每年操作費1.5億元。廠內源頭管制分五層，設備包括：固定式氣體偵測器、Gas Find IR、固定式FTIR連續監測、移動式FTIR連續監測、CEMS連續監測固定式汙染源。從製程設備元件到各個大型煙囪、廢氣燃燒塔，全部都列入監測範圍。

廠外三層由裡而外依序是：異味監測站12座、光化（VOC）監測站10座、一般空氣品質監測站10座及1台監測車，共可完整涵蓋半徑40公里範圍，民眾若發現有異味，亦可隨時打專線電話反映給環境監測中心，要求派人處理。

環境監測中心則表示，如有發現數值超標，會立即通知相關廠區處理，依據經驗通常工廠在歲修時比較容易超標。所有相關監測資料也都連線至雲林縣環保局，民眾可即時上網查詢。至於民眾反映有異味，有時是農民焚燒稻草或農業廢水、畜牧業排汙，監測中心一定會處理並回應。

環境監測中心監測的是空氣品質，「環保生態實驗室」則監控廠區排放廢水的水質，對於放流水每天都會以人工抽樣檢測比對，也會收取各座廢水場的水，使用孔雀魚、青?魚等仔魚進行生物實驗，以確保水質安全。所有監測結果均即時同步傳送至環保局，以及麥寮工業園區環境監測中心掌握。

由於廠區產生的廢水經處理後排放入海，周遭海域水質與生態調查作業非常重要。以一級保育類動物中華白海豚為例，2008-2015年連續7年委託專業機構執行覓食、棲息調查專案計劃。共出海182趟次，目擊192群次、948隻次，雲林海域累計辨識54隻白海豚，以青少年時期為主，佔87％。

港區內生態經過調查後也是包羅萬象，共有6門72科148種，珊瑚、海膽、水母等生物均有，魚類自不在話下；自2008年起也亦已流放近500萬尾魚苗，有助於海洋資源復育。據說當地漁民曾想協調港區短期開放，進行短期捕撈作業，可見港區內外生態已十分豐富。

(中時 )