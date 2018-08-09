《國定殺戮日》系列前傳 《殺戮元年》見證無法無天第一夜

2018年08月09日 17:59 中時 潘鈺楨

《殺戮元年》是《國定殺戮日》系列前傳。（UIP提供）

詹姆斯狄莫納哥創造出的《國定殺戮日》系列，推出新作前傳《殺戮元年》，不過這次他不執導演筒，改替劇本操刀，詹姆斯狄莫納哥的靈感，來自雪莉傑克遜的小說《樂透》以及電影《美國殺人魔》和《發條橘子》，對他而言，《國定殺戮日》系列所探討的是，當腐敗的政府允許人民充當執法者，對社會最貧窮的人展開獵殺，將會撕裂社會，不僅法治崩壞，就連最基本的人性也蕩然無存。

詹姆斯狄莫納哥已經擔任《國定殺戮日》三集的編導，這次交出執導筒，找新銳導演傑瑞德麥莫瑞幫忙。傑瑞德麥莫瑞表示：「我就跟其他粉絲一樣，很好奇這一切是怎麼開始的，當時人民有什麼反應，《殺戮元年》寫得比前幾集更細緻，我們將看到大家第一次殺戮...以及為何會遍行全國。」

傑瑞德麥莫瑞自豪地說：「我身為有色人種，想把政治議題帶入電影中，我認為《殺戮元年》有對應到目前的社會問題，只要把故事建立在現實之上，我可以講出更細緻的故事，讓觀眾明白一開始是怎麼發生的，為什麼人民會做此選擇。」

《殺戮元年》敘述為了把364天的犯罪率降到1%以下，美國新開國元勳(NFFA)試圖驗證激進的社會學理論，有一個夜晚，在一個與外界隔離的社區，讓大家盡情宣洩憤怒，面對壓迫者的暴力，下層階級難忍盛怒，激烈衝突從實驗地區蔓延到全國。主要演員有金像獎得主瑪麗莎托梅、伊蘭諾埃爾、 蕾克絲史考特戴維斯、喬伊萬韋德…等，台灣將於8月24日上映。

(中時 )