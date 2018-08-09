與北港媽祖「單車做公益、環島送愛心」騎1公里捐1元

2018年08月09日 18:06 中時 張朝欣

北港朝天宮「單車做公益、環島送愛心」，規畫「2018北港媽祖環台巡禮鐵馬傳騎—黑軍初現」活動，9日起開放報名，參與者每騎1公里廟方就從報名費提撥1元做公益，同時藉由環島宣揚北港媽祖文化、祈求平安健康。

北港媽祖環台巡禮鐵馬傳騎，主要宗旨在於結合「宗教信仰、運動健身、環台旅遊、公益捐贈」，活動為期8天7夜，沿途經過22座宮廟，共計896公里，號召民眾與媽祖一同環島、欣賞美景，騎出健康、騎出愛。

9日活動報名開跑記者會，由朝天宮董事長蔡咏鍀與董監事共同主持，蔡咏鍀表示，鐵馬傳騎活動讓每名參與者跟著媽祖以實際行動，關懷我們生活的這一片土地，愛媽祖的同時也為台灣的環保與公益盡一份心力。

廟方說，鐵馬傳騎將於12月9日由北港鎮北港國中出發，車隊往南行經台南、高雄、屏東、台東、花蓮、宜蘭、新竹、台中，路線為台9線、台11線、北宜公路與東部海岸公路，沿途可欣賞山巒綿延與海岸風光，盡覽台灣山海美景。

鐵馬傳騎活動分為環島組與單站組，環島組名額300人，單站組每站名額1700人，讓報名者斟酌自己的體力狀況自由選擇，活動並提供租車與住宿加購服務，沿途有完善的維修補給與路線規畫，邀請大家與媽祖環島健身做公益。

(中時 )