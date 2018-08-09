假鬼當真！鬼李杏嚇破膽 庹宗華「殺人魔」上身

2018年08月09日 18:05 中時 林淑娟

李杏與庹宗華和女鬼演員合照。（緯來）

庹宗華與劇中女鬼對戲。（緯來）

庹宗華與劇中女鬼搞笑自拍。（緯來）

庹宗華劇中殺人魔上身。（緯來）

庹宗華劇中殺人魔上身。（緯來）

庹宗華劇中殺人魔上身要殺洪于晴。（緯來）

李杏見鬼驚聲尖叫！在緯來電影台自製電影《九月四日》拍攝現場，因不能開燈，畫著特殊妝的鬼突然現身樓梯間，讓她嚇得花容失色：「我真的以為見鬼了！」庹宗華笑說：「畫鬼妝很辛苦的，幾秒的鏡頭，上特殊妝都得花幾個小時，這麼熱的天我還擔心她的鬼妝會融化」！

庹宗華在《九月四日》的重頭戲是因心魔上身，準備殘殺全家，一度產生幻覺拿著刀子準備追殺洪于晴，李杏、何承蔚等人皆被反綁手躺在地上。拍攝這場戲也是庹宗華認為最辛苦的一場，他表示：「這場戲拍得最瘋、最操，而且還要隨傳隨到，甚至凌晨五點半發我們通告，追殺也不容易，現場不但很熱、還得套招！」

飾演庹宗華女兒的洪于晴，是第一次拍驚悚片，她自然流露的驚恐神情一點都不必演，害怕看血腥、噁心鬼片的洪于晴說：「我膽子很小，看到恐怖畫面會用手擋著，尤其是血腥鏡頭，拍攝《九月四日》當時，雖然庹哥有事先溝通會怎麼綁我，開拍時卻真的被嚇到，他的眼神好可怕；被庹哥追殺的肢體動作戲，庹哥也會教我方法怎麼避免受傷，也因為感染到庹哥的戲劇張力，讓我進步很多，謝謝前輩的指導，收穫很多」。

為了塑造可怕的氛圍，庹宗華跟導演討論在餐桌上吃豬頭、豬心，他還說：「最後我甚至建議導演來一整盤的雞心，一顆顆小小的雞心一大盤，是很驚人的；我拍《異域》的時候，連眼鏡蛇都吃過」。

緯來電影台自製電影《九月四號》將於8/12(日)晚間9點全台首播，由導演曾敬懿執導，庹宗華、李杏、蔡明修、洪于晴、何承蔚等領銜主演，故事遭到友人設局而欠下大筆債務的張父，逼不得已帶著一家四口承租一處凶宅，此處過去曾發生了駭人聽聞的命案；初入凶宅的當天，一些若有似無鬼影幢幢，再加上一個詭異的詛咒巧合，在九月四號這一天，父親將會殘殺全家人，究竟可怕的是生人？還是鬼魂？這故事是剛好是在九月四號發生事情，而9+4是13，又帶點十三號星期五的意涵。

(中時 )