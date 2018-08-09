玩偶劇吸睛　教小朋友石虎保育的重要

苗栗縣自然生態學會的石虎布偶劇場，將深入校園巡演，讓學童了解保育石虎的迫切性。（何冠嫻攝）

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何冠嫻
透過話劇，小朋友能輕易理解石虎所面臨的困境，並以輕鬆方式學習保育的重要。（何冠嫻攝）

瀕臨絕種的保育類石虎，因棲息地的消失和盜獵毒殺，數量有逐年減少趨勢，苗栗縣自然生態學會策畫以生動戲劇方式吸引觀眾目光，並深入校園加強宣導石虎保育，期待學童看完話劇後，回家向家人宣傳保育的重要性，擴大影響層面。

苗栗縣自然生態學會9日舉辦「虎豹小霸王命運交響曲」校園戲劇首演，由《苗栗石虎偶劇團》透過玩偶話劇方式，演出石虎目前面臨絕種的困境，劇中還安排演出石虎保育的正確觀念，讓小朋友們能透過輕鬆的方式學習保育的重要性。

台灣石虎保育協會理事長陳美汀表示，目前在苗栗推廣石虎保育，較大的困難在於當地長者對保育石虎原由不是很理解，無法給予支持與配合，但若透過石虎劇場的演出，讓小朋友對石虎產生愛護之心，回家向家人宣導石虎保育，如此一來便能有效地推廣石虎的保育觀念。

此外，重視石虎棲地保育的苗栗縣政府，規畫生態廊道，讓石虎在覓食與繁殖穿越道路時能安全無虞外，還成立石虎環境教育推廣辦公室，推廣石虎的環境教育工作，讓一級保育類石虎能永續繁衍，並盼石虎校園戲劇結合保育政策的推動，讓大家更重視石虎保育。

(中時 )

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