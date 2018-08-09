隨行同慶之旅 陳菊停留美西走訪至少5城市

2018年08月09日 18:20 中時 陳建瑜

蔡英文總統周日出訪「同慶之旅」，隨行的總統府祕書長陳菊將在美國停留，並在蔡總統回程時一同返回台灣。總統府指出，陳菊將代表蔡總統走訪，包括「洛杉磯、舊金山、鹽湖城、鳳凰城及休士頓」等美西城市，聽取各界各項建言。

總統府指出，因為關心海外台灣僑民，蔡總統希望能有更多機會，透過與在海外奮鬥的台灣鄉親互動，了解鄉親們的發展與打拼，也傾聽大家的心聲與建言。

總統府說，因此蔡總統特別在這次出訪行程，特別請陳菊偕同國會議員，包括民進黨立委周春米、賴瑞隆組團同行，在蔡總統前往友邦訪問期間，代表蔡總統走訪包括「洛杉磯、舊金山、鹽湖城、鳳凰城以及休士頓等城市。

總統府強調，此一方面感謝海外台灣鄉親長久以來對國家的支持，也向鄉親們報告目前國家各項改革推動成果，並聽取他們的各項建言。

另外，府方公布總統此行行程，蔡總統14日抵達巴拉圭後，將為兩國合作的「台巴科技大學」揭牌，同日也會與巴拉圭現任總統卡提斯午宴，與總統當選人阿布鐸舉行雙邊會談。

15日蔡總統將出席巴拉圭新任總統就職典禮，並利用時間與各國代表團領袖雙邊會談。蔡總統參加當地僑界活動完後，隔日一早前往貝里斯。

16日抵達貝里斯後，蔡總統將視察貝里斯大使館，隨後接受總督楊可為贈勳，並參觀貝里斯博物館。17日蔡總統正式拜訪貝里斯總理巴洛後，將在貝國國會發表演說；18日蔡總統一早與我駐貝國技術團早餐後，隨即飛離貝里斯。

(中時 )