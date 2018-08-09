紀念曼德拉日 南非駐台官員到慈濟做環保

2018年08月09日 18:33 中時 廖德修

慈濟環保志工細心說明把未印刷部分剪下回收，就是希望能減少回收再製的漂白劑。（圖／慈濟基金會提供）

烈日下的環保站室內高溫約35℃，因為要為地球付出心力，大家汗水淋漓卻歡喜洋溢。（圖／慈濟基金會提供）

南非麥哲培代表（右4坐者）率領包含辦事處人員及眷屬，以及南非航空、台灣非洲工業發展協會等共25位，在慈濟內湖園區環保站體驗回收寶特瓶、紙類。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟南非聯絡處自1992年成立，由台商在當地帶動慈善，帶動當地貧窮婦女靠自力耕生，長期關懷老弱婦孺、甚至照顧愛滋病患者等慈善關懷。（圖／慈濟基金會提供）

非洲慈濟志工自26年前從南非走入非洲大陸，帶動一群本土志工，胼手胝足走入窮鄉僻壤，投入慈善服務，在枯涸的土地灑下8個非洲國度愛的種子。（圖／慈濟基金會提供）

南非聯絡辦事處為紀念「曼德拉日」，選在慈濟內湖園區做環保，9日上午由南非駐台代表麥哲培（Seraki Matsebe）率南非聯絡辦事處人員及眷屬做資源回收。吉里巴斯共和國大使藍黛西（Tessie Eria Lambourne）、史瓦帝尼王國大使館參事琳蒂威‧庫內內（Lindiwe Cynthia T.Kunene）、外交部劉德立次長等也前來響應，用力行愛護地球紀念南非前總統曼德拉的助人精神。

上午8點多一行人先在慈濟內湖園區巡禮，了解慈濟毛毯的製程。從寶特瓶分為瓶身、瓶蓋、瓶套就開始分類，經再製成為一條細絲，過程只要有雜質就會讓細絲斷掉。製成環保毛毯布料後，送到巧藝坊裁切、車縫、摺疊、燙印logo成為慈濟環保毛毯，送到全球有苦難的人手上。

南非麥哲培代表率領包含辦事處人員及眷屬，以及南非航空、台灣非洲工業發展協會等共25位，在慈濟內湖園區環保站體驗回收寶特瓶、紙類。慈濟環保志工細心說明塑膠分為好幾大類，南非聯絡辦事處人員聽到慈濟環保志工回收紙類，另外把未印刷部分剪下回收，就是希望能減少回收再製的漂白劑，感動不已。

烈日下的環保站室內高溫約35度，因為要為地球付出心力，大家汗水淋漓卻歡喜洋溢。參訪大愛感恩科技，看到回收再製品也能製成生活中常用品，不約而同嘖嘖稱奇，體會珍惜資源也能落實在日常。

8月9日是南非婦女節，慈濟志工李光啟分享慈濟創立的緣起，以及慈濟南非聯絡處自1992年成立，由台商在當地帶動貧窮婦女靠自力耕生，長期關懷老弱婦孺、甚至照顧愛滋病患者等慈善關懷。外交部劉德立次長致詞時，對於慈濟在各國救災、做環保非常認同。

南非駐台代表麥哲培致詞指出，南非前總統曼德拉一生致力於種族平等，聯合國於2009年11月正式宣布以曼德拉前總統的生日為「曼德拉日」。南非曼德拉前總統為實現尊重生命、保護人權，奮鬥了67年，因此許多人響應在這一天抽出67分鐘做有助於人文關懷的好事。

麥哲培代表表示，今天了解到生命永續、日常回收的重要性。環保回收就是在愛護生命，而愛護生命就是在保護人權，慈濟志工做環保、善待地球，則是每天就在力行曼德拉總統的助人精神，未來也要持續做環保回收。

慈濟基金會指出，非洲慈濟志工自26年前從南非走入非洲大陸，寸步拓展愛的足跡，帶動一群本土志工，胼手胝足走入窮鄉僻壤，投入慈善服務，在枯涸的土地灑下8個非洲國度愛的種子，志工們屹立不搖的堅毅精神，用大悲與大願，度化苦難眾生。「Love from Taiwan」在千里之外的國度被看見，在台灣，南非駐台人員用行動來謝謝台灣，感恩的回饋，看見善的循環。

(中時 )