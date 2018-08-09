安居查賄再接力！新北警局長胡木源視察中、永和分局

2018年08月09日 18:34 中時 葉書宏

新北市政府警察局長胡木源近日陸續巡察各分局「社區反賄網」及「安居緝毒」成果報告。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局長胡木源近日陸續巡察各分局「社區反賄網」及「安居緝毒」成果報告。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局長胡木源近日陸續巡察各分局「社區反賄網」及「安居緝毒」成果報告。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局長胡木源表揚頒發破案茶。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局長胡木源表揚頒發破案茶。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局長胡木源表揚頒發破案茶。（葉書宏翻攝）

暑假期間，新北市政府警察局除持續加強執行安居專案，展現保護青少年、查緝毒品及防止青少年染毒決心外，加上緊接而來的是年底大選，新北市政府警察局長胡木源近日陸續巡察各分局「社區反賄網」及「安居緝毒」成果報告，宣示警方查緝毒品沒有假期，也全力防制賄選及遏止黑道幫派等不法手段介入。

胡木源特今（9日）下午4時親自前往中和分局表揚中和分局錦和、南勢派出所及永和分局偵查隊的員警日前查獲毒品案，並頒發破案茶慰勉，也要求員警多加善用「友善通報網」機制，將毒品趕出社區，還給民眾安全的居住環境及品質。

胡木源除慰勉員警外，也視察中、永和分局的安居專案執行成果及聽取簡報，提醒同仁在暑期青春專案結束後，將繼續面對查賄工作，要求分局各級幹部分工合作，帶領同仁全力防制賄選及遏止黑道幫派等不法手段介入選舉，破壞民主制度發展。

中和警分局長張錦成及永和警分局長謝宗宏表示，查緝毒品一直都是警方的重點工作，同時因應年底九合一公職人員選舉，將全力防制賄選及遏止黑道幫派暴力等各種不法手段介入選舉，秉持「依法行政、安全平順」原則，保障合法、取締非法、防制暴力，確保參選人安全，建構祥和平安的選舉環境。

(中時 )