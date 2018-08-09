部分台大生支持校長重啟遴選 自主聯盟：毫無民主法治素養可言

2018年08月09日 18:41 旺報 李侑珊

台大校長遴選爭議懸宕為解，台大學生會等多名台大學生代表，近日召開記者會，並多此發表聲明，強調支持教育部重啟遴選，對此台大自主聯盟9日發表聲明，認為台大學生代表的言論，其中有諸多不合理之處，疑有誤導社會大眾之嫌，則毫無民主法治素養可言。

臺大自主聯盟表示，台大部分學生代表日前針對校長遴選事件提出四點訴求，其中有諸多不合理之處，疑有誤導社會大眾之嫌，臺大自主聯盟在此一一做說明：

第一，校長遴選議題延燒半年，部分學生代表片面提出應重啟遴選，卻無視於校務會議及遴選委員會多次之解釋與決議，無助於大學教育中很重要的理性思辨風氣之養成。

第二，部分學生代表既要求修改利益迴避之規定，足證明本次遴選委員會並無違反現行法規之處；若要求修改現行規定並溯及既往以便入人於罪，則毫無民主法治素養可言。

第三，學生代表要求增加學生在遴選委員會之席次，卻刻意忽略會長與學代得票率不及全體學生總數一成的事實，甚至在遴選過程中學生會不顧遴選程序舉辦之「校長給問嗎」活動，參與人數僅約百餘人，學生意向投票率也極低，因此學生席次能否代表整體學生仍有討論空間；此外，本次臺大學生會長選舉已經由學生法庭認定選舉無效，新任學生會長參與遴選會的資格尚待釐清，且遴委會有發言人機制 (任一委員不能公開發言或洩密)，並可開除執行職務有明顯偏頗之虞者。因此，自主聯盟認為新任「學生會長」的發言欠缺周延與適格性。

第四，學生代表要求修改教授兼職規定，此點教育部早已提出相同建議，然申請兼職事後核准是現行獨董產生機制造成的不得不然之結果，該建議也因為主管機關金管會與教育部持反對立場而作罷。

部分學生代表的要求與實務脫節，亦欠缺理性思辨，自主聯盟於此表示遺憾，同時也再次宣示捍衛大學自治與學術自由之決心，並呼籲所有臺大師生與臺大校方站在一起，共同守護我們的臺大尊嚴與價值。

(旺報 )