羽球》團服搭紅色拖鞋 戴資穎秀球后時尚

2018年08月09日 18:32 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

雅加達-巨港亞運18日舉辦開幕典禮，中華代表團預計有將近300名教練及選手要在15日搭乘專機前往印尼，由於羽球在開幕典禮隔天有賽程，世界球后戴資穎可能無法參加，她先穿上代表隊參加開幕典禮的團服過乾癮，海軍藍外套、白色長褲加紅色拖鞋，組成了國旗上有的三種顏色。

戴資穎表示：「這次的代表服~可能沒機會穿到，先穿一下。」她還在留言區補充解釋先穿為快的想法：「因為可能參加不到開幕~我們開幕隔天有賽程~」球迷稱讚她穿起來很好看，有走秀的感覺，還有「穎迷」哀號自己太晚點進小戴的Instagram，沒能搶到留言的頭香。

這次的代表服～～ 可能沒機會穿到，先穿一下😆😆😆 Tai Tzu Ying 戴資穎（@tai_tzuying）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 9 日 上午 2:00 張貼

戴資穎在周日結束的南京羽球世錦賽止步8強，個人今年賽季31連勝也中斷，不過在世界羽聯今天公布的最新世界排名，小戴依然是世界第一，但和世界第二日本山口茜的積分差距不到1萬分。山口茜在今年世錦賽打進4強。

男子選手方面，世界球王還是丹麥好手安賽龍（Viktor Axelsen），世錦賽男單亞軍中國大陸石宇奇躍居第二，把因為呼吸系統疾病休養中的馬來西亞名將李宗偉擠到第三，台灣男單一哥周天成從世界第五小滑一名。

中華台北男雙組合陳宏麟／王齊麟挺進世錦賽4強，兩人積分大進補，世界排名直升五名，來到世界第10。

(中時電子報)