布袋火燈夜巡 連3天出陣趕鬼

2018年08月09日 18:46 中時 呂妍庭

已登錄為縣定無形文化資產的「火燈夜巡」8日起連續3天晚間在嘉義縣布袋建德宮熱鬧登場，近千人持火把出巡趕鬼。（呂妍庭翻攝）

已登錄為縣定無形文化資產的「火燈夜巡」8日起連續3天晚間在嘉義縣布袋建德宮熱鬧登場，近千人持火把出巡趕鬼。（呂妍庭翻攝）

已登錄為縣定無形文化資產的「火燈夜巡」8日起連續3天晚間在嘉義縣布袋建德宮熱鬧登場，近千人持火把出巡趕鬼。（呂妍庭翻攝）

「火燈夜巡」由神明帶領上千民眾持火把遶境驅鬼。（呂妍庭翻攝）

「火燈夜巡」活動中，神明如發現特定地點有異狀，就會透過乩童指示要特別處理。（呂妍庭翻攝）

「火燈夜巡」所使用的火把是以竹子、玻璃瓶和泥土做成，俗稱「番仔油燈」。（呂妍庭翻攝）

「火燈夜巡」所使用的火把是以竹子、玻璃瓶和泥土做成，俗稱「番仔油燈」。（呂妍庭翻攝）

已登錄為縣定無形文化資產的「火燈夜巡」8日晚間在嘉義縣布袋建德宮熱鬧登場，除依慣例由民眾手持「番仔油燈」，跟隨神明鑾轎遶行村庄，大陣仗驅鬼外，嘉縣文化觀光局今9日晚間還安排3場3D光雕秀，把光影將投射在建德宮廟前立面上，讓傳統民俗活動多了些科幻色彩。

今年「火燈夜巡」在縣府「全台獨嘉‧神鬼傳奇」活動加持下，昨開幕不只請到金曲歌后向蕙玲和談詩玲以精湛歌藝，渲染氣氛，周邊還有具有祈福意涵的「神鬼逗趣」、創意夜巡面具彩繪的「神鬼手作」，以及把刻板的神學文化，結合年輕世代的次文化，藉由圖像、符號傳遞傳統的宗教禮俗的「神鬼特展」。

此外，布袋 西安社區志工媽媽除協助製作火把、準備平安海產粥，也穿上舞衣粉墨登場，表演難得一見的火燈舞，再加上3D光雕秀， 讓全台罕見且維持百年的民俗傳統不斷增加新元素。

副縣長吳芳銘表示，布袋過溝建德宮「火燈夜巡」是嘉縣具有特色，且重要的無形文化資產，居民在農曆7月前夕，拿火把陪李王爺巡視各庄，除藉此溝通、安撫那些不願意在7月享受供奉的惡靈，也透過施展神威鎮壓做怪的惡靈、魔神仔。

建德宮董事蔡育明說，夜巡遶境時只要神明發現有「異狀」，就會降駕神乩指引，再由遊行的居民以火把過火，驅趕惡魔，像這次乩童就特別指示3處有異狀，透過今晚的夜巡祭煞儀式，可庇佑居民平安度過即將到來的鬼月。

(中時 )