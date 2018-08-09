台南》馬英九輔選高思博 廟宇參訪與民座談頻趕場

前總統馬英九（中）南下輔選國民黨台南市長參選人高思博（右），在鹽水大眾廟與當地民眾座談，並高呼「凍蒜」口號。（莊曜聰攝）

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前總統馬英九（左三）南下輔選國民黨台南市長參選人高思博（左四），9日下午進行一連串廟宇參訪行程，抵達鹽水護庇宮時受到熱情民眾歡迎，他也一一握手致意。（莊曜聰攝）

前總統馬英九南下輔選國民黨台南市長參選人高思博，9日下午到鹽水護庇宮、大眾廟及新營太子宮參拜，並在大眾廟與支持民眾舉行短暫座談會，席間民眾也針對執政黨或地下電台對前朝施政的抨擊，他一一做出答覆，而對於泛藍整合問題，高思博則說仍不排除任何可能性，但對於陳子敬說法，高直言「不是先出來的人就有優先權。」

高思博說，泛藍陣營整合的確是重要課題，因此不會預設立場，也不會放棄任何機會，然而陳子敬之前曾多次談到，他會出來競選是因為國民黨遲遲沒有推出人選，但現在國民黨已經推出他參選，這不是先後的問題。

馬英九、高思博今天馬不停蹄，從大清早開始就頻頻趕場，中午結束與媒體餐敘後，下午再進行廟宇參訪行程，據聞馬前總統有些疲勞，午餐後還小睡一會兒，下午露面時已未見疲態。

在鹽水大眾廟參拜後，2人也和民眾舉行座談會，爭取支持，席間民眾談到，經常從地下電台聽到對馬前總統施政不利的言論，包括亂用國安基金護盤、以及現在外交失利是當初他推動「外交休兵」的結果，指控他賣台，馬英九聞言笑說，他只有「賣水果」沒有賣台，並指出執政時對友邦的幫助，一一針對問題說明，也獲得在場掌聲。

(中時 )

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