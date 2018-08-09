烏日副都心 中部房市新熱㸃

2018年08月09日 18:47 中時 盧金足

烏日被台中市政府規劃為「烏日副都心」，精銳、龍寶、總太、惠宇等品牌建商早已進駐該區卡位、推案，成為中部房市新熱點！

烏日高鐵站是中部唯一結合高鐵、台鐵、捷運，三鐵共構的車站，早被台中市政府列為重點開發區域。在都市發展願景中，除了被定位為三鐵共構的台中門戶，機能上則包括台灣會展物流中心、中彰區域消費中心、中彰區域治理中心等。

三鐵共構最後一塊拼圖「捷運綠線」，將於今年底試轉，這也意味著烏日副都心的骨架完成，因此吸引建商加快進駐腳步！

近期在烏日高鐵特區推案的建商，包括精銳、龍寶、總太、惠宇等知名品牌建商。推案最熱地區包括：三榮路、環河路；此外，壽險業龍頭新光、國泰也已進駐建置飯店、Villa、教育中心、物流中心等，另有二大國際會展中心。

由總太地產推出的「TTC高鐵商貿中心」即將完工，位於高鐵五路口，正面對大台中會展中心；共有39戶辦公室以及2戶店面，總計104個平面式車位，台中高鐵站走路5分鐘即可抵達，也具備新烏日車站、捷運綠線、國道1號、國道3號、台74線等。

美宅建商精銳建設今年6月插旗新榮和段，基地面積1,310坪，針對商務、自住族群規劃2-3房12樓純住家；鄰近的龍寶建設推出愉、悅臻邸獲好評，二期近期即將動工。

位於單元二、正對高鐵門戶的「精銳博」，受惠於烏日副都心即將啟動的利多，身處都市中綠州的「精銳博」近千坪私人花園裡規劃有戶外泳池、景觀流瀑、時尚鳥屋與景觀空橋，環繞式的花園設計，與建築前後錯落、四向皆正面的規劃，讓每一戶都能享有樹海景緻。

(中時 )