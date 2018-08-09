七夕到港都放閃吧！五大婚紗聖地亮相

七夕情人節即將到來，高市觀光局9日邀請14對情侶搭乘棧貳庫白色旋轉木馬，浪漫指數破表。（柯宗緯攝）

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七夕情人節即將到來，高市觀光局9日邀請14對情侶鬥陣放閃。（柯宗緯攝）
七夕情人節即將到來，高市觀光局9日邀請14對情侶鬥陣放閃。（柯宗緯攝）

七夕到港都放閃吧！高雄氣候宜人、地理環境得天獨厚，擁有山海河港無敵美景，吸引不少新人取景拍婚紗。高市觀光局9日公布5大拍婚紗聖地，包括棧貳庫白色旋轉木馬、中都溼地、英國領事館、旗後燈塔、旗津風車公園，並祭出情人節食宿等優惠專案。

觀光局長曾姿雯表示，高雄婚紗產業獨步亞洲，全年超過300個以上晴天，相當適合拍攝婚紗照。這次推出「來高雄乾杯」系列活動，第2章「談戀愛篇」短片，推薦5大經典婚紗拍攝地點，另外像是彩虹教堂、崗山之眼、田寮月世界都適合一遊。

今觀光局在棧貳庫「掌門精釀啤酒意法料理」舉辦「Double 7 Date in高雄」活動，邀請14對戀愛ing情侶分享高雄打卡熱點及維持感情秘訣，現場也抽出3組價值2.5萬婚紗優惠、住宿券及餐券。另外婚紗業者珍琳蘇推七夕前包套婚紗加碼6組。

曾姿雯提及，高雄旅宿業者推出情人節優惠專案，包括買一晚送一晚、棧貳庫往返旗津傳票免費送、海尼根城市滑水道全日暢玩、草衙道鈴鹿賽道樂園平日暢遊套票等優惠。

此外，壽山動物園將於12日舉辦「溫柔的巨獸」情人節活動，搭配8月主題動物「非洲象」舉辦首屆大象盃—迷你鐵人賽，現場還有環保局及消防局辦理趣味闖關活動，當日只要夫妻、情侶或親子穿著情侶裝、親子裝，即可享免費入園。

(中時 )

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