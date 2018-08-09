這夏聽她說巡迴展 新光三越天母店傳統融合創新

2018年08月09日 18:49 中時 郭家崴

黃勻弦用捏麵人創作停格動畫，為傳統藝術帶來新意。（新光三越台北天母店提供）

京劇小姐錢宇珊（前）賦予京劇新面貌。（新光三越台北天母店提供）

三昧堂（左起）與卓也藍染的藝術家鄭美淑合作「基隆山之戀」。（新光三越台北天母店提供）

合興壹玖肆柒第四代任尉緒（左起）拿改良版模具，第三代任佳倫持金工設計師蔡依珊打造的甜點架，概念來自鳥籠；品牌主理人鄭匡佑捧糕點，一起在展區合影。（新光三越台北天母店提供）

新光三越「這夏聽她說系列一我的心裡只有她」巡迴展今（9日）起至19日在 台北天母店登場，4大展區集合捏麵動畫師黃勻弦、京劇小姐錢宇珊、藍染職人卓也藍染、創意布袋戲偶三昧堂創意木偶團隊等藝術家，及糕點師合興壹玖肆柒共6組跨界團隊參展，以傳統元素創新呈現，突顯台北天母店社區百貨混搭中、西、日文化的獨有特色，預計2周可吸引近2萬人次觀賞。

承襲傳統捏麵技藝的黃勻弦，童年時隨父親四處擺攤賣捏麵人，她用捏麵人創作停格動畫，以台灣做為故事背景創作《巴特》，入圍第53屆金馬獎最佳動畫短片獎，展場上她以視覺暫留做出動畫讓民眾轉動體驗，堪稱台灣首見。

賦予京劇新面貌的京劇小姐錢宇珊，彙整照片、展品和影像，透過前台、工作室和後台的展覽形式，讓民眾參觀時可輕鬆入門，現場還可看到罕見的晚清蹺鞋及翠鳥頭飾等展品。

專精布袋戲偶創作的三昧堂，讓掌中戲發揚至國際成為藝術品，曾至日、德、英等國展出。2013年曾隨「這夏來玩偶」至天母店聯展，這次與卓也藍染合作「基隆山之戀」戲偶，以基隆的山嵐為主題，透過山水蠟染層層堆疊若遠似近的景緻。

合興壹玖肆柒老店位在南門市場，歷經70年至今傳承至第4代，把中式糕餅改良成西式甜點，甚至有如馬卡龍般大小的finger food，過程中除模具重製外，鬆糕的溼度和比例都需重新調整，但也因老店品牌化，吸引不少年輕族群和觀光客。目前在迪化街的「合興壹玖肆柒」以零售為主；萬華新富町文化市場的「合興十八亭」，在日式老房子提供精緻下午茶，成功讓中式糕點以西式手法呈現。

(中時 )