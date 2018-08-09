七夕情人節快到了 嘉縣推打卡熱點

2018年08月09日 18:51 中時 呂妍庭

阿里山18號愛情絲路是熱門打卡景點。（嘉義縣政府提供）

阿里山18號愛情絲路是熱門打卡景點。（嘉義縣政府提供）

第2個打卡點是隱身於民雄鄉街上的「九果達飲」。（嘉義縣政府提供）

東石漁人碼頭讓人有秒飛國外的度假感。（嘉義縣政府提供）

八野爺店內使用大量乾燥花材佈置，讓人置身於雜貨風。（嘉義縣政府提供）

卡普秀時空膠囊觀光工廠，全台獨家的愛心型時光膠囊。（嘉義縣政府提供）

七夕情人節將屆，嘉義縣文化觀光局向民眾力薦4處打卡熱點，號稱是「閃光」約會集中地，邀民眾情人節打卡閃爆親友！

文觀局首推打卡點就是阿里山18號愛情絲路，位於阿里山公路32公里處，許多造景融入了愛情元素，成為浪漫外拍的最佳景點，去年8月開幕的旺萊山愛情大草原，最特別之處是以「愛情雜誌、愛情繪本、愛情漫畫、愛情立體書」等為主題的愛情圖書館，一本本巨大的立體愛情書造型更是情侶必拍的打卡點，還有浪漫的玫瑰花牆、少女系乾燥花吧台更是撩人無限度。

第2個打卡點是隱身於民雄鄉街上的「九果達飲」，是一家飲料店，也是打卡點，以各式新鮮水果打造融化少女心的飲品，不論是漸層飲品或是水果飲料，都是讓人一眼就愛上。

第3個打卡點就是「東石國中」的運動看台，文觀局說，彩繪後的看台可是最新熱門的IG打卡點，鮮豔繽紛的色彩，搭配湛藍天空是無敵好拍，是訓練男友攝影力的絕佳地。

最後推薦的打卡點是「東石漁人碼頭」，著名的浪漫地標「N235」，象徵嘉義縣位於北回歸線23.5度上，諧音正好是「愛上你」，以高跟鞋、心型及紅箭塑造浪漫情愫，成為情人到此必拍的景點。

文觀局長許有仁說，17日是七夕情人節，雖然是傳統的農曆節日，但是文觀局要推薦遊客最新最時尚的打卡景點，讓情人們一同來嘉放閃，除4個熱點，也可以帶另一半到八野爺購買萌翻的小熊包裝鳳梨酥，店內使用大量乾燥花材佈置，讓人置身於雜貨風、可愛感、日式風及懷舊感。

如想營造出國氣氛，民雄歐風建築的星巴克或是東石漁人碼頭的地中海風蚵殼屋，都讓人有秒飛國外的度假感，另文觀局加碼推薦卡普秀時空膠囊觀光工廠，全台獨家的愛心型時光膠囊，可以買來送給心愛的另一半。

(中時 )