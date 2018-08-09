歐盟多國收緊外資管控 防中資控制敏感行業

2018年08月09日 18:43 中時電子報 盧伯華

歐盟國家最近對不斷湧入的中國資本愈來愈擔憂，歐盟委員會正準備透過立法，對非歐盟國家併購歐盟的敏感技術企業案嚴格審核，同時對歐盟成員國基礎建設等戰略行業投資加強控管。

陸媒《參考消息網》指出，有兩個因素讓歐盟委員會擔心中國投資不斷湧入歐洲，一是擔憂敏感技術企業併購案可能導致中國獲得技術後成為競爭對手，其次是中國不斷擴大參與東歐國家基礎建設，未來可能控制這些國家的戰略行業。

法媒《費加羅報》稱，德國去年曾立法規定，對於所有非歐盟成員國投資德國企業比例超過25%，德國政府就擁有否決權。現在柏林希望能更早地介入併購案，可能將非歐盟成員國投資持股比例限制在15%以內。歐盟其他成員國也陸續在推動相關立法，專門針對外國投資比例，而主要是要限制來自中國的投資。

德國經濟能源部長歐特邁爾(Peter Altmaier)接受《世界報》訪問時表示，目前德國只能在超過25%的企業股份易主時，政府才能介入。現在希望能降低門檻，以期能對防務和安全這類敏感行業的併購更多地進行審核。

報導稱，英國也一直希望能夠阻止外資控制那些與國家安全相關的敏感企業。目前，只有當併購形成的實體市場份額超過25%或者營業額超過7000萬英鎊（約合台幣28億元）時，英國政府才能夠介入。英國商業、能源和工業戰略部認為，通過精心設計的措施，倫敦將把每年的外資併購交易控制在50筆左右。

報導還稱，除了對西方來說的敏感技術企業遭併購之外，歐盟還擔心中國不斷擴大在東歐國家基礎設施開發中的參與程度。歐盟內部正在探討一項草案，主要是針對非歐盟成員國對戰略行業的投資加強管控。

(中時電子報)