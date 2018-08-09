景文科大產學合作 培育專業精品工藝設計人才

景文科技大學為培育新一代珠寶專業設計人才，與東龍珠鑽石集團合作舉行「薪火相傳拜師儀式」。（葉書宏翻攝）

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景文科技大學為培育新一代珠寶專業設計人才，與東龍珠鑽石集團合作舉行「薪火相傳拜師儀式」。（葉書宏翻攝）
景文科技大學為培育新一代珠寶專業設計人才，與東龍珠鑽石集團合作舉行「薪火相傳拜師儀式」。（葉書宏翻攝）

景文科技大學為培育新一代珠寶專業設計人才，與東龍珠鑽石集團合作舉行「薪火相傳拜師儀式」。景文科技大學校長洪久賢致詞勉勵學生，也為兩方未來長遠合作提出祝福與期許。

東龍珠鑽石集團張執行長表示，世界快速變化，珠寶金工目前已發展成精品工藝，不再是所謂手工勞力，在現今AI、大數據蓬勃發展之下，大量工作將可被取代，但精品工藝是金字塔頂端產業非機器或其他設備可取代，必須客製化而且須精湛工藝輔助，養成教育需要10年訓練。

景文科技大學學生將會是大專院校第一批經過精心規劃培養的種子，經由學校課程設備投入與團隊師資無私傳授，期待學校能持續發光發熱。

為對「技藝學習」尊重與「技藝薪傳」重要性，活動接著進行拜師儀式，由視傳系16位學生在東龍珠師傅高鍊傑、景文科大視傳系主任楊文灝及邵老師面前，由拜師代表先行著裝完畢，再向師傅及師長行鞠躬禮，需採單膝跪敬茶給師傅，再請高鍊傑師傅取金工頭巾，一一為拜師代表綁定頭巾以示傳承，接著由高鍊傑師傅交接金工工具象徵薪火傳承，整個儀式莊嚴隆重，師徒之間情誼在此已深耕在彼此的心中。

景文科大表是，視傳系向來在設計表現就非常優秀，去年完成了屬於景文獨特創客中心空間建置，在設備環境更上一層樓，因此與東龍珠的產學合作將可創造出更大火花。

景文科大視傳系購置12套完整珠寶金工專用工具建置於創客中心，整個課程完全由東龍珠集團專業人員支援，以就業導向為主要方向執行規畫，拜師儀式只是一個開始，後續一系列訓練課程將同步展開，在產業界東龍珠集團無私專業傳授與景文科大視傳系優質學生認真學習，相信經能夠培養出符合業界需求特殊專業珠寶設計人才。

(中時 )

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