兒虐案東部偏多「失控」當藉口

2018年08月09日 19:16 中時 廖素慧

台灣兒童急診醫學會理事長吳漢屏推行兒虐案吹哨者培育工作。（廖素慧攝）

台灣兒童急診醫學會、嘉義市政府衛生局及衛福部南區兒少保護醫療區域整合中心成大醫院9日在嘉義基督教醫院舉辦兒虐研討會，學會理事長吳漢屏指出，東部兒虐案比西部多；而檢方偵辦兒虐案發現「失控」是常被使用的藉口。

雲林地檢署檢察官吳文城說，檢警偵辦兒虐案件多年，發現對兒少施虐者常說「一時情緒失控」以致出手太重，甚至造成受虐兒傷重不治，「失控」不能成為理由，但證據力往往難以故意殺人罪嫌偵辦，則檢警傾向以間接故意的犯意論處。

吳文城說，醫護人員扮演兒虐案發現者的重要角色，因為施虐者對兒少出手後通常還是會送醫，急診室可以看到兒虐最真實的一面，因此，雲檢、台大醫院雲林分院兒童科、雲林縣府、家扶中心等各單位給合成立「雲林地區婦幼保護連繫平台」，建立兒虐通報防護機制。

台灣兒童急診醫學會理事長吳漢屏表示，從歷年的兒虐事件來看，東部兒虐案比西部多，兒虐的第一線接觸者通常是送醫後接受醫護人員診治，因此醫護人員及時吹哨很重要，學會將推動「兒童保護專科醫師」培訓機制，以培育吹哨者的專業認知。

2016年衛福部通報統計資料顯示全台受虐兒少有5萬多件，6-12歲最多，1-6歲其次，而受虐致死多為6歲以下。嘉基醫院今年1月至7月收到兒少保護31案，其中有11例因傷勢嚴重住院。當中因疏忽導致燙傷的個案多達5例，顯示兒童居家安全議題中，預防燙傷相當重要，其次為因未坐兒童安全座椅及乘坐於機車前座，發生車禍造成傷勢，呼籲民眾家長重視安全座椅的設置及正確使用才能避免憾事發生。

(中時 )