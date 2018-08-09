敦煌壁畫的健身印記 中國人運動血脈已延續千年

2018年08月09日 19:55 旺報 李鋅銅

世界文化寶庫敦煌石窟，除了保存無數佛像壁畫，還保留了大量與運動有關的壁畫資料，從這些史料中可以找到許多現代奧運項目的影子和源頭，包括射箭、摔跤（角力）、相撲、投擲在內的至少20餘種體育運動，且早在宋元之前已成為中國人經常性的競技活動。敦煌壁畫裡的健身印記在中國人的運動血脈裡，已延續千年。

2018年8月8日，是北京奧運會十周年、也是全民健身日。位於上海中心展覽館的「絲路敦煌·幸福生存」展，舉行了《千年律動--敦煌壁畫裡的體育運動》專場活動。在感受千年的絲路文明和敦煌文化魅力的同時，尋找古代人運動健身的印記。

從各種保存下來的資料來看，儘管在規則和規模上與現代體育運動有著較大差距，但敦煌壁畫中描繪的包括射箭、摔跤（角力）、相撲、體操、舉重（舉鐘）、游泳、划船、馬術、武術、登山、滑沙、跳躍、投擲在內的至少20餘種體育運動。

蘭州理工大學李重申教授依據30年來的研究成果表示，中國的體育，最盛行是漢唐到宋時期。那時，角抵、百戲、弈棋、射獵、游泳、投擲、競走、武術、舉重、馬術、弓箭等娛樂健身活動在民間大為流傳。李重申也在壁畫、雕塑、詩歌中找到了明證，反映了一個時期人們的體育文化狀態。

他舉例說，敦煌遺書《劍器詞》就是描述「劍器」表演時美妙而動人心魄的場景：「排備白旗舞，先自有由來。合如花焰秀，散若電光開。喊聲天地裂，騰踏山嶽摧。劍器呈多少，渾脫向前來。」唐代詩人岑參作「酒泉太守能劍舞，高堂置酒夜擊鼓」詩句，也說明唐時的劍術已發展成一種武術與舞蹈融合的新形態。

此外，長安、敦煌每年從正月至十二月都要舉行各類「賽社」活動，包括角抵、登山、踏青、滑沙等，並逐漸與宗教節日相融合，給人們更多休閒的機會。雖然這些活動不直接關係體育的主題，但它在風格和意趣上都接近於體育，為歡愉情緒的一種宣洩，達到豐富生活的補償。

(旺報 )