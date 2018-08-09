擊劍摔跤體操等運動 都源自古代中國

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旺報

古代運動不僅花樣繁盛，更講究精工技巧。擊劍、摔跤、體操、花式游泳、曲棍球、馬術、舉重、圍棋等出自敦煌壁畫的一批古代運動項目，都源自中國。2008年北京奧運會吉祥物之一「火娃」的頭部飾紋設計，就是來自於敦煌莫高窟隋代洞窟中佛像背後火焰的紋樣。

擊劍是從古代劍術決鬥中發展起來的一項體育項目，莫高窟第61窟壁畫中展現的舞劍，與現代奧運會中擊劍項目動作非常相似。而作為古代運動中主要的比賽項目之一，莫高窟第290窟的佛傳故事連環畫中描繪了一場緊張的摔跤比賽，畫面將摔跤、相撲比賽中講求技巧和戰術形象地表現了出來。

莫高窟第420窟的游泳圖，更加寫實地表現了游泳的場面。畫面歷經千年以上的時光，人物已變為黑褐色，不過剪影更突出了類似自由式的泳姿。水中的花苞和鴨子，增加了畫面的意趣。莫高窟第79窟壁畫中展現的倒立童子圖，倒立考驗身體的綜合平衡、協調能力，在現代體操運動中是常見的基礎動作。

值得一提的是，敦煌壁畫中的步打球，就是現代曲棍球的源頭。一幅榆林窟第15窟的「擊球童子圖」呈現出一名童子站在蓮花上，左手拿著一個圓球，右手持彎頭球杖。

專家表示，從人類起源開始，運動就與文明相伴。這些體育運動顯示了中國傳統民族文化的生命力和創造力，這些圖像更是今天瞭解古代體育運動活動的珍貴圖像史料。

(旺報 )

敦煌壁畫的健身印記 中國人運動…

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