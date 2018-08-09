夜問打權》以權謀私 蔡英文拚經濟淪為喊口號

夜問打權》主持人黃智賢（右起），來賓：董智森、費鴻泰、吳育昇、黃子哲、侯漢廷、陳建仲。

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中時電子報
綜合報導

台灣低薪人盡皆知！賴揆說均薪48K，騙人民？台灣心態.格局不變？低薪只是無言的結局？民眾薪資停滯不前！?2005年GDP開始虛胖？海外生產灌水？阿扁執政秀美化經濟魔術？搞民粹不拚經濟，人才流失.低薪…台灣"菲律賓化"？低薪+勞工剝削+人才外移！台灣經濟必然只退不進？蔡英文"轉型只許成功"？拚經濟靠喊口號？

獨派吃香喝辣！非當權派親信永無前途錢途？台灣經濟怎會有希望? 掌權者以權謀私有權就有錢！藍委控台杉投顧"假民營真搬錢"？掏空國庫，私通台杉搬錢105億？聘用"綠友友"當門神？大股東國發基金"台杉並非不受監督"？綠營自己監督自己？

湖北省武漢市，西元223年東吳孫權在此建都成稱帝！"北方的南方，南方的北方"，武漢地處中國經濟地理中心！武漢經濟僅次於上海，被稱為"東方芝加哥"，2017年武漢GDP達1.34兆人民幣，人均12萬3831元！選定武漢發展"中國芯" 陸力圖"中國製造2025"，擺脫中興陰影？避免受制於人？習近平訪武漢半導體業:核心技術得靠自己！

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

費鴻泰(立法委員)

吳育昇(前立法委員)

黃子哲(政治評論員)

侯漢廷(台北市議員參選人)

陳建仲(前陸委會諮詢委員)

(中時電子報)

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