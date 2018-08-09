八里、淡水老公寓分傳火警憾事 有無住警器生死兩樣情

2018年08月09日 19:15 中時電子報 吳家詮

新北市一個星期內，接連在八里區及淡水區分別發生住宅火警且釀成重大傷亡的憾事，新北消防局事後勘驗發現，兩起火警現場均為30年以上老公寓，裝潢使用的都是易燃材料且為木造隔間，而且皆有設置神明桌且建築物均無安裝住警器。因此在火警發生時，建築物內很快就全面燃燒，而屋內人員也無法及早得知火災發生而逃生不及造成嚴重的生命傷亡。

消防局指出，住屋有沒有裝「住警器」，可說是生死兩樣情。住宅用火災警報器能夠讓民眾在第一時間發現火警，同時提醒民眾即時撲滅或逃生。

因為住警器及時發揮作用，火警很快撲滅，侷限小部分損失。（吳家詮翻攝）

據過去的救災記錄，在新北市裝了住警器提醒及時逃離成功案例眾多；如八里區於１０７年７月３１日發生住宅火警，疑似煮東西煮到忘記了，住戶聞到焦味後立即拿滅火器滅火，鄰居聽到警報聲又發現有煙冒出立即報案，始能即時發現火警，即早滅火，未釀成災害。

淡水區於１０６年１２月１８日發生住宅火災，相隔一條防火巷的住戶家中之住宅用火災警報器有作動，被聲音嚇醒，第一時間確認家裡狀況與家人安全後，發現是對面戶有煙冒出感知動作，提早報案及疏散逃生，皆無人命傷亡；其它蘆洲區、三重區等地區皆有成功案例。

經由上述案例分析可見，很多火災悲劇都是太晚發現，若有住宅用火災警報器的安裝，可以在火災發生的第一時間通知，爭取較多的應變時間即可大大降低人命傷亡。

消防專家前消防署組長林金宏也表示:有很多火災逃生成功的案例及一些不應該發生的悲劇，均與住警器安裝與否為主要因素，並強調「安全是自己的責任」，每戶人家裡都應該要立刻安裝住警器，尤其家中設有神龕、易燃裝潢隔間及電線老舊等情況，更應該立刻購買安裝，替自己的居家環境增添安全保障。

新北市政府消防局局長黃德清同時呼籲住家，居家防災防災注意事項：

1.房屋配線應定期檢查、更新，有龜裂、破損現象即更換；並清理插頭及插座間之塵埃，避免產生積污導電現象，導致火災。

2.神桌燈燭長期使用，常清理神桌香爐，避免油漬累積，遇熱起火。

3.燭台應固定妥當，避免蠟燭點燃中傾倒，且應與壁面或天花板等保持安全距離。

4.房屋內部隔間、地板、天花板、窗簾等裝潢，宜使用不燃性材料或經防火處理之耐燃材料。

5.中元節將屆，祭拜焚燒紙錢，應使用容器裝盛，避免被風吹散造成意外。

6.裝設獨立式住宅火災警報器及滅火器，以發揮早期偵知及時滅火之功能。

(中時電子報)