高嘉瑜要姚文智先辭立委 網友：姚早已失了先機！

2018年08月09日 19:15 中時電子報 黃麗蓉

民進黨北市長參選人姚文智陣營，點名同黨「友柯」的市議員高嘉瑜應自行退黨，高嘉瑜在臉書嗆姚先辭立委，徹底展現參選決心。有網友則直指，姚文智早已失了先機！姚要參選時，就該同時辭立委，才有震撼力，現在辭，晚了！

前太陽花成員妖西也在臉書指出，姚應辭立委，展現破釜沈舟的決心，以破除「真禮讓、假提名」的外界認知。他敢說，只要姚辭立委，支持度一定會顯著提升。對高嘉瑜如此回嗆姚文智，妖西也說：「她不是簡單的角色啊！」網友回：「很早有心於政治。」、「妖西～阿不然她是什麼色？」

網友認為：「要參選時，就該同時辭立委展現決心，現在辭晚了，差好幾趴了。」「這激將法好狠啊！」、「不過辭了也好，交棒給新人！」、「個人也認為姚應該辭立委！」、「說真的，姚的形象就是不討喜，要破除低迷的民調，辭去立委，倒能救選票。」、「我猜當姚正式登記為市長候選人時，同時宣布辭立委，當下支持者會有震撼力，以及讓未定者即時歸位。」「本來或許姚會有這樣的打算 但現在直接破梗了XD。」

也有網友力挺高嘉瑜說：「支持高嘉瑜所說：『建議姚文智可以在登記台北市長參選時，考慮宣布辭去立委職務。』不要腳踏兩隻船，不要猶豫，拿出氣魄，展現男子漢精神，立即辭立委。」、「說的有道理，可是咬蚊子也差不多要退出政壇了。」

(中時電子報)