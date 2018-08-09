老翁台中求靈丹妙藥　民眾誤為迷路反阻遭騙詐財

丁翁聽信電話中推銷話術，從雲林台西來台中買藥，員警苦歉可能是詐騙，打消老翁購藥念頭。（黃國峰翻攝）

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中時

家住雲林台西的丁姓老翁，接到電話與對方約定在台中市向上路某路口，購買龜鹿二仙膠，丁翁記錯地址及時間在路口張望，被民眾誤以為迷路，員警倒場協助，勸告老翁有可能是詐騙，幫老翁叫計程車送到火車站，員警也將追查涉詐歹徒。

中市警局第四分局大墩派出所，日前接到民眾報案，指出有老人家疑是在大墩十街與大墩路口迷路，員警到場發現丁姓老翁（80歲），丁翁表示，他住雲林台西，與在電話中認識的朋友有約，但他記錯時間與地點。

丁翁進一步表示，該朋友日前透過電話表示，正在做健康電話調查，關心老翁有無身體上的問題，他說他的骨頭長期有問題，有時走沒幾步，就覺得腳無力，對方表示有認識朋友在賣上等龜鹿二仙膠，對骨頭和筋絡很有幫助，吃一個月就見效，問對方「不知甘ㄟ金貴？」，對方說「不會，差不多新台幣5,000元」，於是跟對方約定在向上路與大墩路口會面，再帶他去買上等的龜鹿二仙膠。

員警聽後覺得可能是詐騙集團，苦勸他不要聽信不實的廣告或購買來路不明的藥品，這樣反而會傷身體，載他回派出所休息後再連絡計程車載他去火車站坐車，丁翁非常感謝員警熱心的協助，而警方也將繼續追查涉詐歹徒。

大墩派出所所長林俊昌表示，詐欺手法變化多端，民眾對於不明人士的訊息與廣告，隨時提高警覺，如有疑義，可打165詐欺專線或110尋求警協助。

(中時 )

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