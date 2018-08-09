亞運》愛爾達付費轉播10日男足首戰巴勒斯坦 台灣球迷看到歷史戰役

愛爾達自掏腰包轉播10日晚上男足中華與巴勒斯坦的比賽，負責轉播這場比賽的愛爾達主播劉云揚(左二)表示，希望中華男足能鞏固後防，旗開得勝。(愛爾達電視台提供)

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中時電子報

2018年第18屆雅加達-巨港亞運會雖然18日才開幕，但男子足球比賽卻在10日就率先開踢，由香港對上寮國，第二戰台北時間晚上8點中華隊迎戰巴勒斯坦，原本因為當地轉播線路尚未搞定，無法提供訊號給取得台灣轉播總代理愛爾達電視台，但愛爾達電視台在幾經考量之後決定自掏腰包衛星傳輸費用，因此台灣球迷可以欣賞到52年來中華男足在亞運的第一場比賽。

雅加達亞運18日正式開幕，足球比賽因為天數考量，原本就會提前開踢，只是原始賽程的第一比賽日應該是14日，但大會抽籤擺烏龍，漏掉了阿拉伯聯合大公國與巴勒斯坦，後來阿聯遞補伊拉克退賽的C組位置，巴勒斯坦抽籤後則加入中華隊所在的A組，因此A組從4隊變成5隊，比賽也得提早到10日開踢。

然而A組預賽在雅加達東邊約1小時車程的勿加泗進行，轉播線路得另外架設，而10日要進行的兩場比賽為寮國vs.香港、巴勒斯坦vs.中華隊，也沒有地主印尼隊賽事，導致出現沒有轉播訊號的窘境，不過，愛爾達在緊急聯絡後決定額外付費請當地直接於球場上衛星，台灣球迷終於可以看到這場歷史性戰役，此外緯來體育台也隨後在臉書上公布會轉播這場賽事。

負責轉播此役的愛爾達主播劉云揚表示，從原本得知可能沒有轉播訊號，到後來峰迴路轉又能服務球迷，心情就像洗三溫暖一樣，「畢竟這是歷史性的一戰，機會真的很難得，而且亞運還沒開幕，不會跟其他比賽撞到，可以吸引更多人關注足球。希望中華男足能鞏固後防，旗開得勝！」

(中時電子報)

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