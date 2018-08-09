2018年08月09日 19:26 中時 沈揮勝

樺斑蝶湊熱鬧，交尾繁殖。（沈揮勝攝）

魚池鄉東光社區老農蔡鴻銘的蝴蝶步道，此刻紫斑蝶之多讓人吃驚。（沈揮勝攝）

魚池鄉東光社區老農蔡鴻銘的蝴蝶步道，此刻紫斑蝶之多讓人吃驚。（沈揮勝攝）

斑蝶群聚。（沈揮勝攝）

生機盎然。（沈揮勝攝）

斑蝶群聚。（沈揮勝攝）

老農營造生態莊園 魚池鄉東光社區萬蝶群舞

魚池鄉東光村老農蔡鴻銘、周春桂夫婦，6年前利用6、700坪私有地搭配社區營造，廣栽龍船花、高士佛澤蘭、繁星花、大王仙丹及馬兜鈴等食草或蜜源植物，最近紫斑蝶大發生，青斑蝶、樺斑蝶群聚數量驚人，滿天飛舞蔚奇景。

東光社區協會理事長王美惠表示，該村位居魚池鄉第1高峰水社大山、第2高峰大尖山的夾角山谷間，地理條件優越、物種多元，原即有豐富蝶類資源，蔡氏夫婦對生態有心，營造好的環境，終見豐碩成果；除了他的莊園，附近翠林農場，也見成千上萬的群蝶飛舞。

70歲的蔡鴻銘在東光村出生，國小、初中都在家鄉就讀。年輕出外打拚，曾擔任紡織高階技師，1993年應邀到印尼擔任管理階層，1996年為照顧年邁長輩而返回家鄉。

因接觸水保局、縣府之農村再生、社區營造，受到前特生中心副主任彭國棟、學者邱美蘭啟發並愛上生態，投入特生環境資料庫蝴蝶類建置。2012年搭配社區營造蝴蝶步道，因莊園環境絕佳，連國寶級的黃裳鳳蝶都主動造訪。

最近正是紫斑蝶的活躍季節，蔡鴻銘的莊園內，短短100多公尺的賞蝶步道，成千上萬聚集吸吮花蜜，而青斑蝶、樺斑蝶及粉蝶、鳳蝶也來湊熱鬧，人們穿梭而過群蝶飛起，數量多到讓人看傻眼！

(中時 )