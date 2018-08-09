鍾瑶回憶歷屆前男友的戀愛浪漫時刻 偏偏少了他....

2018年08月09日 19:14 中時 陶福媛

鍾瑶佩戴夏利豪手環和腕表，回憶與歷屆前男友的戀愛浪漫時刻。（陳俊吉攝影）

夏利豪PONT D'AMOUR 愛之橋系列紅色皮革手環，6400元。（Charriol提供）

夏利豪PONT D'AMOUR 愛之橋系列藍色皮革手環，6400元。（Charriol提供）

夏利豪Slim系列白色珍珠貝母表面女表，9萬9300元。（Charriol提供）

夏利豪Slim系列黑色珍珠貝母表面女表，5萬800元。（Charriol提供）

七夕情人節即將到來，正值感情空窗期的鍾瑶出席夏利豪 (Charriol）情人節新品發表會，分享戀愛時最浪漫的時刻，是和法籍前男友在巴黎的藝術橋鎖上愛之鎖，並蒙住前男友的眼睛帶著他在巴黎市觀光探險。說完她哀怨地說，她在法國豔遇多、很搶手，但在台灣很難找對象，問及她的徵友條件，她更語重心長地說：「我現在長大了，不敢開條件！」

鍾瑶配戴夏利豪為七夕情人節推出的Pont DAMOUR愛之橋手環和SLIM系列鋼索腕表，憶及她與前男友曾在巴黎的藝術橋上繫上愛之鎖，一把鑰匙丟入河中，另把鑰匙則帶回家收藏，「但後來那把鑰匙不知丟到那裡去了！」

鍾瑶受訪時暢談她在J熱戀時做過不少傻事，包括在大學時為了前男友生日，曾在樹上綁滿了氣球；在巴黎工作時，與法籍前男友在浪漫的巴黎大談戀愛，在藝術橋上鎖、蒙住男友的眼睛在巴黎探險等，而收過最浪漫的禮物，則是法籍前男友在他的吉他裡裝滿兩人合照等小東西。

鍾瑶笑說，她和法籍前男友現在還是好朋友，對於巴黎的一切仍非常懷念，尤其是美食。分享大半天的戀愛心情故事，都未提及才剛分手的前男友吳慷仁，令人玩味。

夏利豪為配合七夕情人節Pont DAMOUR愛之橋手環和SLIM系列腕表上市，即起至8月12日的下午在台北忠孝SOGO一樓廣場將舉辦戶外音樂會和素描創作活動，參加活動並拍照上傳打卡，就可參加巴黎雙人來回機票抽獎。

(中時 )