百年山線鐵道荒廢 地方盼串聯發展觀光

文史工作者王世雄提出，重新串聯山區運糖鐵路，讓小火車可以從善化行駛到玉井，結合鐵馬驛站帶動地方觀光發展。（李其樺攝）

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台灣早期用來運送糖的小火車和台車。（王世雄提供）
早年民眾搭乘運糖線火車在玉井車站下車。（王世雄提供）
從台糖善化糖廠煙囪俯瞰場妹運糖台車。（王世雄提供）

日據時期興建的台糖運糖鐵路玉左線，隨著公路運輸興盛和時代演進荒廢，文史工作者王世雄提出，重新串聯山線鐵路，讓小火車可以從善化行駛到玉井，結合鐵馬驛站帶動地方觀光發展。立委黃偉哲表示樂觀其成，但必須審慎評估觀光效益和營運成本。

王世雄表示，20世紀初日本殖民政府在全台廣建運糖鐵路，其中從善化到玉井的山區運糖鐵道全長30公里，從善化糖廠沿途行經山上、左鎮，直通到玉井糖廠，除了運輸糖到港口外銷，部分路段也可載人和貨物使用。

王世雄說，他小時候曾經搭乘台車，從這條運糖鐵道往返善化和玉井，沿途風景秀麗，不過很可惜，隨著公路運輸興盛和時代演進，各地糖廠漸漸關門歇業，這條超過百年歷史的山線鐵道也不再使用，淹沒於荒煙蔓草中。

王世雄認為，如果市府能夠重新串聯這條山區鐵道，利用觀光小火車每日載運遊客從善化行駛山上、左鎮以及玉井糖廠，沿途設置鐵馬驛站，搭配當地農產品促銷，相信能夠帶動善化和山區觀光發展。

市議員林志展表示，站在地方發展觀光的立場上，他絕對支持，不過也要評估是否合乎使用效益和安全維護問題。

立委黃偉哲認為，過去不少人提出串連善化到玉井的運糖鐵道發展觀光，不過這條路線相當長，中間經過許多主要道路，衍生平交道安全維護的問題，因此必須審慎評估營運成本和觀光價值。對於地方提出這樣的意見，表示樂觀其成，也希望台南市政府能夠納入思考評估。

(中時 )

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