中市鼓勵綠色大眾運輸 參與花博豐原園區

市議員陳清龍關心豐原葫蘆墩公園花博期間交通規畫；建議增加停車位空間，以兼顧遊客及在地民眾需求。（陳世宗攝）

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交通局長王義川說，豐原葫蘆墩公園預期再增加600席機車格位、500格以上汽車位，鼓勵民眾響應綠色低碳運輸，參與花博盛會。（陳世宗攝）

2018台中世界花卉博覽會將於后里、外埔、豐原登場！台中市政府針對交通整體規畫停車位及接駁服務，包括汽車8636席、機車692席、遊覽車309席。交通局王義川說，豐原葫蘆墩公園預期再增加600席機車格位、500格以上汽車位，鼓勵民眾響應綠色低碳運輸參與花博盛會。

台中市議會9日進行第2屆第8次定期會第7次會議，花博辦公室執行秘書陳如昌進行「2018花博會籌辦進度專案報告」。市議員陳清龍、翁美春、張瀞分等，關心豐原葫蘆墩公園花博期間交通規畫；建議增加停車位空間，以兼顧遊客及在地民眾需求。

王義川說，豐原葫蘆墩公園已規畫提供1936席汽車格、392席機車格及140席遊覽車格位。停放位置包括豐原區豐原大道及中正路口的甲保廠停車場，約可停放汽車336席；豐北街及豐原體育館周邊為現有路側停車空間，約可停放機車392席；豐原大道路側約可停放汽車1600席等。

王義川指出，市府並已發文給國防部，協調借用甲保廠對面的軍方閒置土地，面積約有2200平方公尺，預計可再增加600席機車格位供給；另外，已研議備用停車場方案，將借用永豐餘公司內既有停車空間，約可停放汽車500格以上。

市議員邱素貞關心東南區至花博各園區接駁疏運規畫。王義川表示，在東南區及中西區，有包括台中火車站、精武站、五權站等火車站，民眾可搭乘火車直接到豐原、后里園區，再搭配接駁規劃前往遊園。

市議員黃馨慧建議，花博開幕前應檢具所有驗收文件，以確保工程品質無虞。，市府表示，9月1日起將陸續進行分項及園區交叉測試，務求花博盛會如期、如質呈現給世界。

(中時 )

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