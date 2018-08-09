躲避虎頭蜂攻擊 男子深山迷路幸尋獲

王姓男子（右）因躲避虎頭蜂攻擊而迷路，在山上獨自度過一夜。（邱立雅翻攝）

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邱立雅

58歲的王姓民眾與2名友人在父親節前夕前往霞喀羅山區登山，3人走散後，因夜黑迷路，手機訊號完全失聯，警消獲報立即動員員警漏夜搜救， 8日晚間尋獲徐姓和廖姓民眾，但遲遲未有王男消息，讓家人焦急的在網上求援，所幸9日傳來好消息，警消在霞喀羅馬鞍找到因躲避虎頭蜂攻擊而迷路的王男，結束驚險的救援行動。

橫山分局勤指中心在7日晚間接獲沈姓婦人報案，指公公與友人前往霞喀羅山區登山失蹤，警方第一時間立刻成立專案小組，並與電信公司聯繫，取得王姓民眾失聯最後發話位置為尖石鄉玉峰村宇老4號。同時就王男可能行經路線，調閱路口監視器車籍辨識糸統，尋獲3人共同搭乘轎車停放於養老山登山口。

8日凌晨警消從養老山登山口出發分組進行山區搜救，花了13小時在養老山往霞喀羅古道尋獲廖姓和徐姓民眾，並將他們安全送返下山，但仍未有王男蹤跡，家屬們心急如焚，在網上發布訊息拜託民眾協助。

所幸9日便傳出好消息，警消在霞喀羅馬鞍找到王男。王男向警消表示，原本想先回到登山口，不料途中卻遇上虎頭蜂攻擊，為了躲避虎頭蜂卻因此迷了路，不過因很篤定一定會有人來找他，所以他利用身上的鹽巴與水，在山上度過了一夜。

橫山分局長王文生提醒，近日山上常有大霧瀰漫，民眾登山前應做好萬全準，防雨、防溼、防滑、保溫配備及糧食都不可少，隨行人員對於山勢、山形要能熟悉，才能確保登山安全無虞。

(中時 )

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