唐鳳 5年88億協助台灣社創生態茁態

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行政院會今天通過《社會創新行動方案》，政務委員唐鳳在臉書表示，從今年起，行政院和1 個相關部會，將在5年內投入88億，協助台灣社創生態系持續成長茁壯，同時，也向國際社會展現出臺灣有能力，也有意願，共同面對與解決全球共通的問題。

唐鳳說，《社會創新行動方案》就規模與期程來說，這不算是一個大型計畫。但是，以人為本、促進共好的出發點，則可以說是最溫暖的方案。

唐鳳表示，《社會創新行動方案》具有三項特色，首先，方案以實踐聯合國永續發展目標（SDGs）為主軸，在發展社會創新的過程中，除了解決在地問題，也不忘關懷國際社會的需求與經驗，並藉由相互交流與學習，強化台灣的「暖實力」；方案以「巡迴座談」、「Office Hour」與「聯繫會議」作為快速迭代的基礎，讓政府部門跟上民間的創新能量與速度；「以社會創新帶動法規創新」：因應跨部門、跨組織型態的創新能量，法規也必須與時俱進。舉例來說，今年已經完成社團法人成立閉鎖型公司的示範案例。

唐鳳說，過去一年，經由各部會同仁的努力付出，以及各方好友的鼎力相助，包括「社會創新實驗中心」的設立與營運；「明日亞洲—2018 亞太社企高峰會」的籌備與舉辦；「社會創新巡迴座談」的進行與擴散，都取得了相當豐碩的成果，也讓台灣社會創新的能量，獲得國際社會的肯定與重視。

唐鳳認為，這項方案的通過，象徵了一個新階段的開始。除了上述作法將持續精進，也希望能夠有越來越多的朋友，加入社會創新的行列，讓我們一起為全球共通的挑戰，找到溫暖的出路。

(中時 )

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