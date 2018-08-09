誤為在瞪他 醉男鐵絲刺穿男童耳朵血流如注

男童在國小校園內玩耍，卻遭到喝醉的謝姓男子持鐵絲勾攻擊。（邱立雅攝）

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邱立雅
謝姓男子醉後衝動刺傷男童，警方調閱監視器2日內抓獲他。（邱立雅翻攝）

一名剛升六年級的男童7日到新竹縣竹東鎮某國小與同伴騎腳踏車遊玩，眾人正在廁所前洗車時，34歲謝姓男子因酒醉神智不清，誤以為男童在瞪他，心生不滿的謝男忽然抄起鐵絲勾朝男童左耳後方刺去，隨即逃逸。在警方調閱周邊住家監視器畫面，9日將謝男逮捕，警方訊後依傷害罪嫌將謝男函送法辦。

男童暑假期間與鄰居同伴7日傍晚到家附近國小騎腳踏車遊玩，眾人到廁所前洗腳踏車時，遇上酒醉準備上廁所的謝男。醉醺醺的謝男誤以為男童在瞪他，罵了一句：「看三小？」男童僅僅回頭應答：「我沒有看你啊！」讓謝男抄起工作用的鐵絲勾朝男童左耳後方刺去。

被刺的男童與友伴頓時嚇傻，驚慌奔逃。男童回家後因傷口血流如注，送醫逢了多針。警方獲悉後調閱周圍住戶監視器畫面，看到一名男子醉醺醺又手持鐵絲勾的模樣，確認就是日前才因酒駕遭逮的謝男，9日將謝男帶回訊後依傷害罪嫌將謝男函送法辦。

男童家屬表示，自家人平常就常到住家附近國小運動玩耍，沒想到發生此事，且校園內監視器全壞，增加緝凶難度，事件發生後讓附近鄰居議論紛紛，表示不太敢去學校了。男童本人也驚魂未定表示，這幾天都沒有再去學校玩了。

在工地從事綑綁鐵線工作的謝男到案後，辯稱當天喝醉了，步行回家的路上到國小校園借廁所，對事情毫無記憶，不過在警方逐步訊問下，謝男才坦承犯案，稱以為男童挑釁他才衝動行事。

(中時 )

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