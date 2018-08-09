昔日《絕代雙驕》 姊妹變美魔女 蒙古當親善大使

2018年08月09日 19:41 中時 洪秀瑛

張瑞竹與畫作。（倪有純提供）

張富美與畫作。（倪有純提供）

在藝術村看到高江澤收藏的老電影底片。（倪有純提供）

內蒙典藏張富美的畫，由館長馬濤代收 。（倪有純提供）

主辦人趙寶平介紹張瑞竹與張富美。（倪有純提供）

張瑞竹、張富美先後曾在不同版本的《絕代雙驕》演出移花宮姊妹，在大陸火紅，近年2人進入繪畫世界，日前以畫家身分獲邀至內蒙呼和浩特，為當地新地標「歷史文化名城及非物質文化遺產保護中心」擔任親善大使。張富美表示，在北京機場遇到颱風，目睹北京100多架飛機停飛的鏡頭，後來坐了10個小時的火車，差點趕不上呼和浩特的畫展開幕。

《絕代雙驕》當時家喻戶曉，巧合的是，張富美演出的大姊邀月宮主，和張瑞竹演的妹妹鄰星宮主，雖然不同時空演出卻有共同話題。張富美愛狗，張瑞竹喜歡貓，這次算是「姊妹」一起前進內蒙舉辦「我和草原有個約會─雙美畫展」，為草原寫下美麗傳說。張瑞竹說，以前演戲不認真，現在才知喜歡畫畫比演戲多很多，開心找到畫畫第二春。

兩姊妹邊參加畫展邊觀光，看了美術館、皮雕藝術中心、藝術村，沿路一起泡露天溫泉，談感情、談事業。有趣的是，張富美為了接地氣，用心研究內蒙守護家園的蒙古敖犬，但這趟卻沒有看到蒙古敖犬，只看到在大草原的羊群。

張瑞竹嫁給大陸珠寶商之後，定居上海，她最愛畫的鼻煙壼，總會攀著一隻貓。她平時塗塗畫畫，畫出特色圖，開展前已有不少朋友要收購她的畫，她都拒絕，她的畫作色彩帶給人快樂及感動，她希望畫多一點作品再到富士比拍賣。當她在展場看到張富美為了蒙古畫展畫了8張蒙古敖，一字排開的場面，直誇張富美用心。

資助這項活動的是大陸媒體人出身的趙寶平，他的土默特左旗廣播電視台FM103.9、FM98.5在當地火紅，他也是內蒙和外蒙有線電視的董事、建商等多重身份，亦是張富美多年好友。館長馬濤代表館方永久典藏了張富美的「蝴蝶犬」、張瑞竹的「兩岸初戀」畫作。

張富美8/18將在台北市議會展覽「台北展汪」，是全省巡迴展的首展。

(中時 )