遠東科大成立VR電競館 培養國內電競人才

即將成立的VR電競場館設備包括4座機甲座VR、6套背包式VR及PP後座力槍，適合電競戰隊集訓、企業員工任務訓練及學校師生體驗學習等活動。（遠東科技大學提供）

友善列印
中時
VR電競館的成立能夠讓電競戰隊有熟悉新科技的戰略模式，演練對抗戰術，積極培育VR電競選手與指導教練。（遠東科技大學提供）
即將成立的VR電競場館設備包括4座機甲座VR、6套背包式VR及PP後座力槍，適合電競戰隊集訓、企業員工任務訓練及學校師生體驗學習等活動。（遠東科技大學提供）

遠東科技大學斥資500萬元，在校內打造全國首座VR電競場館，要在10日下午舉行開幕儀式。除了整合多元課程進行虛擬實境產學應用模式的創新，日後將全力培養國內電競人才。

校長王元仁表示，成立VR電競館使得電競人才的培訓多元化，能應用VR設備提供選手的體能訓練、注意力反應及團隊意識的發展。再者，提供教師VR融入教學活動的新創教學設計，發展跨域教師成長社群，讓新科技能夠變成新教學媒材，創造新的應用商機。未來該展館將以預約方式提供企業產學合作、VR導覽解說設計與VR參訪體驗。

多媒體與遊戲發展管理系主任謝哲人表示，VR電競館的成立能夠讓電競戰隊有熟悉新科技的戰略模式，演練對抗戰術，積極培育VR電競選手與指導教練。未來將整合各領域專長教練與教師，撰寫訓練手冊與教科書，VR電競館也將會在固定時段開放全校師生免費體驗。

遠東科技大學近年積極推動遊戲產業發展基地的建構，除了擁有營運2年的電競館、直播導播館外，即將成立的VR電競場館設備包括4座機甲座VR、6套背包式VR及PP後座力槍，適合電競戰隊集訓、企業員工任務訓練及學校師生體驗學習等活動。

(中時 )

防堵非洲豬瘟傳入台灣 農委會禁… 雄鎮北門古蹟修復動工重現海事防…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。