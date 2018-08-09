遠東科大成立VR電競館 培養國內電競人才

2018年08月09日 19:46 中時 李其樺

VR電競館的成立能夠讓電競戰隊有熟悉新科技的戰略模式，演練對抗戰術，積極培育VR電競選手與指導教練。（遠東科技大學提供）

即將成立的VR電競場館設備包括4座機甲座VR、6套背包式VR及PP後座力槍，適合電競戰隊集訓、企業員工任務訓練及學校師生體驗學習等活動。（遠東科技大學提供）

遠東科技大學斥資500萬元，在校內打造全國首座VR電競場館，要在10日下午舉行開幕儀式。除了整合多元課程進行虛擬實境產學應用模式的創新，日後將全力培養國內電競人才。

校長王元仁表示，成立VR電競館使得電競人才的培訓多元化，能應用VR設備提供選手的體能訓練、注意力反應及團隊意識的發展。再者，提供教師VR融入教學活動的新創教學設計，發展跨域教師成長社群，讓新科技能夠變成新教學媒材，創造新的應用商機。未來該展館將以預約方式提供企業產學合作、VR導覽解說設計與VR參訪體驗。

多媒體與遊戲發展管理系主任謝哲人表示，VR電競館的成立能夠讓電競戰隊有熟悉新科技的戰略模式，演練對抗戰術，積極培育VR電競選手與指導教練。未來將整合各領域專長教練與教師，撰寫訓練手冊與教科書，VR電競館也將會在固定時段開放全校師生免費體驗。

遠東科技大學近年積極推動遊戲產業發展基地的建構，除了擁有營運2年的電競館、直播導播館外，即將成立的VR電競場館設備包括4座機甲座VR、6套背包式VR及PP後座力槍，適合電競戰隊集訓、企業員工任務訓練及學校師生體驗學習等活動。

(中時 )