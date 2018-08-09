高雄》韓國瑜「地瓜對人參」 民進黨高市黨部：高雄人只講蕃薯

2018年08月09日 20:09 中時 林宏聰

韓國瑜9日自比參選高雄市長像是「地瓜對人參」，並以「把馬子不分人種」抨擊陳其邁說高雄觀光不能靠陸客，民進黨高市黨部執行長林展鴻第一時間出面回批韓國瑜「參仔假菜頭」，只會以粗鄙言語類比觀光客，且根本不接地氣，「高雄人講『蕃薯』，不會說『地瓜』！」

林展鴻指出，陳其邁1996年擔任立委前就成立「蕃薯之聲」電台，為爭取言論自由打拼，並長期在蕃薯園文教基金會從事母語教學，韓國瑜雖自比「地瓜」，但套句「接地氣」的台語說法就是「行嘸知路」，他要告訴「天龍國的韓國瑜」，高雄人只說「蕃薯」，很少人會用「地瓜」這字眼。

他更諷刺韓國瑜是「天龍國的高級洋參」，由軍系黃復興黨部護航擔任3屆立委、在被大哥張榮味指派擔任北農總經理、緊抱吳敦義大腿空降高雄選市長，且韓國瑜家族在雲林砂石業的實力、在私立貴族學校的獲利都是暴利爭議。

林展鴻說，韓國瑜最可惡的是跑到台北上媒體，用極盡粗鄙的用語與高雄人對話，彷彿粗話才是高雄人的日常，更把高雄貶到只剩下殯儀館、精神病院的產業能混，又把高雄觀光產業比喻成「把馬子不分人種」，再次拿粗鄙用語汙辱女性。

林展鴻強調，高雄是友善的城市，歡迎來自各地的多元旅客，從來沒有刻意區分哪裡來的旅客，韓國瑜的「人種說」只是凸顯他個人偏見，韓國瑜若再有汙辱高雄人的言行，高雄人絕不會輕易放過他。

(中時 )