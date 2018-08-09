雄鎮北門古蹟修復動工重現海事防禦風貌

2018年08月09日 20:07 中時 李義

雄踞高雄港的雄鎮北門，因荒蕪遭佔用失去昔日英姿，文化局已著手修復，將風華再現。（李義翻攝）

雄鎮北門修復後的電腦示意圖。（文化局提供）

位於西子灣風景區的清朝海防重鎮雄鎮北門古蹟，遭民眾與港務局荒廢宿舍佔用多年，經協調港務局後，將拆除佔用建物，展開修復工程，重現昔日海事防禦風貌，將與哨船頭、英國領事館等歷史縫合，還原歷史現場。

140餘年歷史的雄鎮北門位於西子灣風景遊憩動線上，經歷多次地震及颱風侵襲，再上遭私人與港務局廢棄宿舍佔用，整體景觀紊亂，不復見昔雄踞鎮守高雄港的一夫當關氣勢。

經文化局會同台鐵、航港局、港務公司、文資委員會勘，依不同時期的空照圖比對後，抽絲剝繭，梳理出雄鎮北門古蹟應有的輪廓樣貌；文化局並啟動移除影響景觀的私人建物與廢棄宿舍，重現海疆場域歷史現場。

文化局文資中心9日著手進行改善工程，整理周邊景觀並營造整體入口意象，文資中心主李毓敏表示，重塑百年前「雄鎮北門」歷史場域後，與哨船頭歷史場景再現，還原英國領事館、高雄港灣的歷史紋理海陸縫合後，將連成一線，成為民眾可親近的歷史現場。

雄鎮北門位於哨船頭小山丘上，是清代從旗后往鳳山舊城的交通要衝，清沈葆禎派唐定奎督造，興工建造雄鎮北門砲台、旗後砲台扼控海疆險要，為清代重視台灣海防之始。

其所在區域古有「哨船街」稱謂，又稱「哨船頭砲臺」。哨船頭是清打狗（高雄）貿易交通要道，連接碼頭、海關、領事館、貿易洋行及倉庫，見證打狗(高雄)做為國際貿易港埠重要空間場域，1985年公告為古蹟。

(中時 )