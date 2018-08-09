青年一成自備款購屋？丁守中：政策低能 學術良心何在

2018年08月09日 20:06 中時電子報 綜合報導

內政部長徐國勇新官上任第一箭提出「青年一成自備款購屋」專案，引發外界抨擊後隨即夭折。不過國民黨台北市長參選人丁守中強調，根據中華信評報告，台北市房價所得比已達15倍，逼近全球第一的香港，凸顯民進黨執政下，低薪窮忙的悲劇已具體化成為「買不起、也住不起」的嚴重危機。但內政部竟然提出青年一成自備款購屋這種政策來搪塞、坑害年輕人，根本只是為了拚選舉，企圖幫建商催化出房市的假榮景罷了。

丁守中今天在臉書PO文做了以上表示。除了批評政策低能外，他也點名自稱主動提出此一政策主張的內政部次長花敬群，其實是學界出身，之前被延攬入閣，更是因為長期痛批政府社會住宅不到位。怎麼可能不知道年輕人連房都買不起了，居然不力推社會住宅，卻轉而用降低購門檻來鼓吹年輕人買房，「根本是挖坑給人跳」。難道次長的位置「甘願用自己的學術良心來換」？

他也質疑，台北市長柯文哲四年兩萬戶政見之所以徹底跳票，就是因為視野不夠前瞻，以為公營住宅一定要政府花大錢，選定地點後，然後興建龐大的集合住宅。最後政策牛步化，而且容易造成標籤化，引發社區居民的反彈。

丁守中主張，當今國際大都會多是用都市更新，土地自建給予容積獎勵，並以容積獎勵方式換取房子，便可由市府將換來的房子以更便宜價格租給年輕人。這樣子混居化、去標籤化的布局方式，價格更低廉，推廣範圍更廣泛，取得公宅才能夠更快。他說，台北居住問題，不能再拖，要拿出辦法，更要拿出好辦法。

(中時電子報)