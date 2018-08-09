青年一成自備款購屋？丁守中：政策低能 學術良心何在

國民黨台北市長參選人丁守中。(圖/丁守中辦公室 提供)

友善列印
中時電子報
綜合報導

內政部長徐國勇新官上任第一箭提出「青年一成自備款購屋」專案，引發外界抨擊後隨即夭折。不過國民黨台北市長參選人丁守中強調，根據中華信評報告，台北市房價所得比已達15倍，逼近全球第一的香港，凸顯民進黨執政下，低薪窮忙的悲劇已具體化成為「買不起、也住不起」的嚴重危機。但內政部竟然提出青年一成自備款購屋這種政策來搪塞、坑害年輕人，根本只是為了拚選舉，企圖幫建商催化出房市的假榮景罷了。

丁守中今天在臉書PO文做了以上表示。除了批評政策低能外，他也點名自稱主動提出此一政策主張的內政部次長花敬群，其實是學界出身，之前被延攬入閣，更是因為長期痛批政府社會住宅不到位。怎麼可能不知道年輕人連房都買不起了，居然不力推社會住宅，卻轉而用降低購門檻來鼓吹年輕人買房，「根本是挖坑給人跳」。難道次長的位置「甘願用自己的學術良心來換」？

他也質疑，台北市長柯文哲四年兩萬戶政見之所以徹底跳票，就是因為視野不夠前瞻，以為公營住宅一定要政府花大錢，選定地點後，然後興建龐大的集合住宅。最後政策牛步化，而且容易造成標籤化，引發社區居民的反彈。

丁守中主張，當今國際大都會多是用都市更新，土地自建給予容積獎勵，並以容積獎勵方式換取房子，便可由市府將換來的房子以更便宜價格租給年輕人。這樣子混居化、去標籤化的布局方式，價格更低廉，推廣範圍更廣泛，取得公宅才能夠更快。他說，台北居住問題，不能再拖，要拿出辦法，更要拿出好辦法。

(中時電子報)

高雄》韓國瑜「地瓜對人參」 民… 聲援小熊維尼PO文又自刪 丁守中…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。