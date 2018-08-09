藤原紀香為CHIFURE化妝品代言高級路線的新品牌

日本開架式化妝保養品CHIFURE9日推出走高級路線的新品牌「HIKARIMIRAI」，並請到性感女星藤原紀香擔任品牌代言人。(黃菁菁攝)

友善列印
中時
日本開架式化妝保養品CHIFURE9日推出走高級路線的新品牌「HIKARIMIRAI」，並請到性感女星藤原紀香擔任品牌代言人。(黃菁菁攝)
日本開架式化妝保養品CHIFURE9日召開記者會，新品牌「HIKARIMIRAI」的代言人藤原紀香與社長片岡方和合影。(黃菁菁攝)

日本開架式化妝保養品CHIFURE9日推出走高級路線的新品牌「HIKARIMIRAI」，並請到性感女星藤原紀香擔任品牌代言人。社長片岡方和強調，CHIFURE已走向國際，大陸、台灣、泰國等地都有CHIFURE的商品，這次的新品牌將在提高日本市場市占率後，再拓展國際市場。

CHIFURE是創業71年的日本化妝品品牌，剛開始走平價路線，1971年起開始設百貨專櫃，1997年推出中價位的「綾花系列」獲得成功，也在日本化妝品業界站穩了腳。

CHIFURE為維持化妝品的合理價位，一直不做大型宣傳廣告，近年來隨著資訊氾濫和時代的改變，CHIFURE也開始投入廣告，主要目的是想消除CHIFURE是平價品牌或是年長者適用的品牌之誤解。

這次花兩年半開發的「HIKARIMIRAI」字面的意思是「光和未來」，借著光和影讓女性的妝容更自然，不讓太陽光傷害女性肌膚。新品牌走的是百貨專櫃路線，主要客層目標鎖定在40代(40至49歲)上下的中年女性，9月1日起在日本上架。

47歲的藤原自從嫁給歌舞伎演員片岡愛之助後就很少曝光，她這天穿了件寶藍色半露香肩、開高叉的長禮服，看起來仍然十分性感。

藤原說出試用心得表示，「自己是乾燥肌膚，使用後覺得保濕效果不錯。自己私下很喜歡戶外活動，又釣魚又登山的，皮膚曬黑後擦了這款保養品又很快白了回來。」、「希望自己成為明天比今天更閃亮的女性」。

被問到美的秘訣時，藤原說:「即使年齡增長，仍要有目標，且經常保持微笑。我真的認為年齡和數字無關，心理年齡也會表現在外表上。」她還苦笑地說: 「我也會忘記自己的年齡，大概上下樓梯時才會感覺到年齡吧！」。

成為梨園媳婦的她表示，「現在每週會健身2、3次，但在劇場時必須穿和服爬上爬下的，晚上脫掉和服時還會有點腰疼！」

(中時 )

紐西蘭央行：維持低利率至2020年 葉門校車傳遭遇空襲 奪數十學童…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。