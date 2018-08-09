藤原紀香為CHIFURE化妝品代言高級路線的新品牌

2018年08月09日 20:19 中時 黃菁菁

日本開架式化妝保養品CHIFURE9日推出走高級路線的新品牌「HIKARIMIRAI」，並請到性感女星藤原紀香擔任品牌代言人。(黃菁菁攝)

日本開架式化妝保養品CHIFURE9日召開記者會，新品牌「HIKARIMIRAI」的代言人藤原紀香與社長片岡方和合影。(黃菁菁攝)

日本開架式化妝保養品CHIFURE9日推出走高級路線的新品牌「HIKARIMIRAI」，並請到性感女星藤原紀香擔任品牌代言人。社長片岡方和強調，CHIFURE已走向國際，大陸、台灣、泰國等地都有CHIFURE的商品，這次的新品牌將在提高日本市場市占率後，再拓展國際市場。

CHIFURE是創業71年的日本化妝品品牌，剛開始走平價路線，1971年起開始設百貨專櫃，1997年推出中價位的「綾花系列」獲得成功，也在日本化妝品業界站穩了腳。

CHIFURE為維持化妝品的合理價位，一直不做大型宣傳廣告，近年來隨著資訊氾濫和時代的改變，CHIFURE也開始投入廣告，主要目的是想消除CHIFURE是平價品牌或是年長者適用的品牌之誤解。

這次花兩年半開發的「HIKARIMIRAI」字面的意思是「光和未來」，借著光和影讓女性的妝容更自然，不讓太陽光傷害女性肌膚。新品牌走的是百貨專櫃路線，主要客層目標鎖定在40代(40至49歲)上下的中年女性，9月1日起在日本上架。

47歲的藤原自從嫁給歌舞伎演員片岡愛之助後就很少曝光，她這天穿了件寶藍色半露香肩、開高叉的長禮服，看起來仍然十分性感。

藤原說出試用心得表示，「自己是乾燥肌膚，使用後覺得保濕效果不錯。自己私下很喜歡戶外活動，又釣魚又登山的，皮膚曬黑後擦了這款保養品又很快白了回來。」、「希望自己成為明天比今天更閃亮的女性」。

被問到美的秘訣時，藤原說:「即使年齡增長，仍要有目標，且經常保持微笑。我真的認為年齡和數字無關，心理年齡也會表現在外表上。」她還苦笑地說: 「我也會忘記自己的年齡，大概上下樓梯時才會感覺到年齡吧！」。

成為梨園媳婦的她表示，「現在每週會健身2、3次，但在劇場時必須穿和服爬上爬下的，晚上脫掉和服時還會有點腰疼！」

(中時 )