環亞集團20週年慶 推出全新環亞優逸庭Plaza Premium First

2018年08月09日 21:02 中時 陳麒全

桃園機場環亞貴賓室。（環亞提供）

香港機場環亞優逸庭 Plaza Premium First貴賓室。（環亞提供）

香港機場環亞優逸庭 Plaza Premium First貴賓室。（環亞提供）

香港機場環亞優逸庭 Plaza Premium First貴賓室。（環亞提供）

香港機場環亞優逸庭 Plaza Premium First貴賓室。（環亞提供）

擁有全球最大獨立機場貴賓室網絡的管理機構「環亞機場服務管理集團」近日於香港國際機場推出了全新概念的機場貴賓室─環亞優逸庭 Plaza Premium First，為環亞集團20週年揭開序幕。環亞優逸庭重新定義了機場貴賓室體驗，在舒心愜意的環境下為旅客帶來一系列的個人化服務及豐富的佳餚美饌，致力為旅客締造優越舒逸的體驗。

環亞優逸庭 Plaza Premium First貴賓室由香港設計師陳德堅設計，他把幻想中的寧靜綠洲帶到旅客面前，讓旅客在繁忙的機場內仍能遠離煩囂。無論是自然的裝潢物料、抑或是平和的色調，甚至是藝術裝置如大型森林壁畫，均散發靜謐舒心的氛圍。在航班起飛前，旅客坐下來品嚐一杯頂級威士忌或手工雞尾酒，陶醉於美味大餐，又或享受舒適的按摩，都可從中放鬆身心，準備開始新的旅程。

環亞優逸庭提供一系列優質一流的個人化服務，旅客每次到訪均以按次及時數收費，沒有受限於艙位等級、旅行會員計劃或信用卡的要求。貴賓室還帶來了環亞機場服務管理集團的最新餐廳概念Primo，其單點菜單提供即時製作的時令主菜、以及以自助形式供應的餐前小吃和早餐選擇。

環亞機場服務管理集團創辦人兼首席執行官宋海西先生表示：「我們很高興能夠為各追求卓越及個人化服務的旅客，於香港國際機場推出環亞優逸庭。集團近期亦不斷地擴充，除了於墨爾本、羅馬、達曼及宿霧開設更多環亞機場貴賓室之外，環亞優逸庭的成立正正亦反映了集團一直以來致力為有要求的旅客提供最佳服務的承諾，同時亦將機場貴賓室服務帶到一個更高的水平。」

在桃園機場的環亞機場貴賓室貫徹其一貫的品牌精神，致力提供更佳機場體驗的理念，為旅客度身訂製各種服務及設施，包括品牌著名的蜂巢式設計座位、強力熱水淋浴設施、私人休息間、貴賓房、獨立包廂、充電插座、國際電視頻道、報紙雜誌，及免費的無線網絡。貴賓室亦供應以新鮮食材即席烹調國際美食的地方，提供具感觀及互動的用餐體驗。

(中時 )