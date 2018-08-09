台日藝術家聯展 日籍藝術家將售出所得捐贈台灣公益團體

2018年08月09日 21:04 工商 曾麗芳

臻品藝術中心董事長張麗莉（中）說，希望藉由這次的台日交流展，也讓這份藝術的愛可以一直傳遞下去。（圖／臻品）

日籍藝術家Kita Minoru決定將藝術品售出的所得，全數捐贈台灣的慈善單位。（圖／曾麗芳）

日本藝術家-長尾惠那，擅長用木雕方式雕刻出人物與實物，體現微妙的生活感。（圖／曾麗芳）

因為感念日本311台灣對日本的援助，以及近年來台日友好度升溫，8/11起至9/29於台中「臻品藝術中心」舉辦的台、日藝術家聯展，參展的日籍藝術家Kita Minoru決定將藝術品售出所得，全數捐贈台灣的慈善單位，以表達他對台灣賑災的謝意。這種無私的善念與舉動，讓臻品藝術中心董事長張麗莉相當感動，「希望藉由這次的台日交流展，也讓這份藝術的愛可以一直傳遞下去！」

值得一提的是，日本藝術家Kita Minoru是首次於國外展出，同時這也是他第一次出國。Kita Minoru表示，希望他的第一次出國是可以跟著他的作品一起出國。目前從事教職的他，對於公益一直不遺餘力，在日本展出所得也持續捐贈給公益單位。他希望大家到畫廊欣賞畫作之餘，也能一起作公益。

從2014年開始，臻品藝術中心每逢8、9月份就會舉辦台、日藝術家交流展。今年特別委請去年在臻品台日聯展的兩位展出者-林怡芬、Janny Huang Yokota共同策劃今年的展覽；同時，邀請3位來自日本的藝術家-Kita Minoru、渡邊知樹、長尾惠那以及2位台灣藝術家-李瑾怡、黃品玲等共5位藝術家攜手聯展。

臻品藝術中心董事長張麗莉表示，台、日藝術家交流展今年邁入第4年，今年的主題為「內在遠方」，著重在藝術家自身成長環境，與土地相連結的情感。這5位台、日藝術家各自將內在的風景，以不同的媒材創作，呈現不同時間、空間的多元藝術創作。

其中，日本的藝術家Kita Minoru，此次展出平面繪畫與木刻造型結合的作品，斑駁蕭瑟的色感，將記憶懷舊的鄉愁情感與作品深刻結合；而第2次於臻品展出的日本藝術家-長尾惠那，擅長用木雕方式雕刻出人物與實物，體現微妙的生活感。

同樣是第1次來台灣的日本藝術家-渡邊知樹，以過去遊歷各國的人生經驗，創造出各種藝術的表現形式。自由渲染的抽象作品、插畫、和隨意的紙雕塑等等，作品皆流露著渡邊隨性的創作風格；而台灣藝術家-李瑾怡，大塊面積的色彩塗鴉，將日常發生的景物，像日記般的彩繪在畫布上；另一位台灣藝術家-黃品玲，喜歡記錄旅行，希望將經驗過的風景，內化後紀實在畫布上。

張麗莉表示，台、日藝術家交流展每次的展出，皆可欣賞到不同國籍背景、不同文化風情的創作表現；此外，經過這些年的展出與藝術的交流過程，能更深刻地了解不同國度與經驗的藝術形式，歡迎有興趣的民眾走進臻品藝術中心、一起欣賞藝術的美好。

(工商 )