賣家保證跟圖片差不多！她花4500收到「7月祖先款」

2018年08月09日 20:31 中時電子報 莊楚雯

(翻攝自爆料公社)

這哪裡像「不會差太多」？一名女網友想送爸爸汽車模型，當作父親節禮物，向自稱「模型技師」的臉書賣家訂購，還說能做得「精緻一點」，結果女網友收到模型後大崩潰，她花4500元買到一台「塑膠」車，跟照片完全不一樣！網友也驚呼，「還以為是七月份快到了，要燒下去的…」。

原PO在「爆料公社」發文，上傳與賣家的對話，開價「4000元加一個展示盒」，必須先付訂金2000元訂車，還附上超精緻的引擎特寫照給原PO，讓她忍不住又多加300-400元，買引擎。但最後賣家傳給她的實品照，無比簡約，跟照片完全不一樣，賣家還強調「在(再)幫妳增加多點」、「可以在周邊增加一點配件，看起來飽滿一點」，結果卻直接寄出。

原PO收到自己花4500元買來的模型汽車，傻眼至極，不僅雨刷、天線都掉下來，「車子的燈和後面下巴，與我們家車子的照片根本不一樣，而且引擎的部分，你說不會差太多，你確定這樣叫不會差太多？」氣到退貨並要求對方退款，一台汽車模型4500元，品質卻是這樣！對此，賣家急道歉，說現在沒錢，拿去繳房租了，要等到月底才有辦法退錢。

看到原PO貼的模型對比圖，網友笑翻，「還以為是紙紮店的成品」、「為什麼這麼心酸的事我笑到肚子痛」、「這種價位的東西怎麼燒給祖先！現在連幼稚園小朋友都不會玩這種東西！」、「只有我覺得賣家很可憐嗎，有沒有好心人願意捐錢給他繳房租和去上課」。

(中時電子報)

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