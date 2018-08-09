新北》拜訪坪林茶農 蘇貞昌要產業創生

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（9）日由立委張宏陸陪同，來到坪林拜訪東成茶行創辦人蘇育裕。（葉書宏翻攝）

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民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（9）日由立委張宏陸陪同，來到坪林拜訪東成茶行創辦人蘇育裕，與在地茶農交流、了解新北茶葉產業的的困境。蘇貞昌當場也提出好方法，要讓新北茶葉突破困難。

蘇貞昌表示，新北市是環形城市，外環有像坪林的好山好水產出好農產，內環則有消費力高的密集人口，未來要讓內外環結合，讓「好茶有好通路」，帶動產業創生，讓坪林茶葉成為新北特色產業2.0，在新北搭出一千萬人的大舞台，讓大家演出精彩。

東成茶行創辦人蘇育裕曾經獲選為全國百大青農，對新北茶葉產業非常了解。一見蘇貞昌，馬上請喝文山包種茶，祝蘇貞昌新北市長「包中」，並表示非常感謝蘇貞昌當縣長時開闢產業道路，貨物運輸才能夠暢通又方便。

蘇育裕提出新北茶葉面臨的困境，他表示，新北茶葉缺乏知名度，儘管產量高、品質又好，卻發生曾經產量達四萬台斤，卻「沒有廠商找我們購買的情況」。除此之外，蘇育裕也說茶葉停留在第一級原物料，沒有進行加工，就無法提升價值，導致原物料價格崩盤，苦到農民。甚至，儘管有相關知識的青年回流農村，但過去政府只是「把他們丟在田裡」，卻沒有機制讓青年利用知識創新產業。

過去是產銷班班長，現任協德宮總幹事的花雲雄也說，過去發生旱災，時任縣長的蘇貞昌馬上來會勘，並立刻補助茶農，解決問題，表示非常感謝蘇貞昌，「我們都很清楚蘇貞昌是真的有在做事。」

蘇貞昌也有魄力直言，「我今天不是來白喝茶的」，愛台灣就是要愛土地，讓農業生產有將來。他說，從當縣長時就在致力於推動台灣農產品，政府如果重視在地產業，就應該要領導產業媒合，而新北市是個環型城市，「坪林茶業的優點在於距離消費力高的市場很近」，如何讓位於外環的農業生產地，與位於內環的消費市場結合，是未來他當新北市長的重責。蘇貞昌也舉例，「未來可以舉辦坪林茶園一日遊」，把內環都市的人潮帶來外環的好山好水，並體驗產茶的過程。如此一來，不僅能夠發展觀光，還能提升坪林茶業能見度。

蘇貞昌更引用政策主軸概念表示，他未來一定會建立制度，幫茶農找通路、媒合、行銷，也會輔導回游青年帶動茶業創生，讓坪林茶業成為新北特色產業2.0，使新北市成為一千萬人的大舞台。

(中時 )

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