缺德!美軍殯儀員對太空英雄遺體不莊重

約翰葛倫是美國第3位、人類歷史第5位的太空人，於2016年底走完他的精彩人生。(圖/美聯社)

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中時電子報

約翰葛倫(John Glenn)是美國最知名的太空人之一，他在1962年完成美國的首次繞行地球飛行3週，自此家喻戶曉，之後他進入政壇，擔任參議員24年。葛倫於2016年底去世，享年95歲，葬於阿靈頓國家公墓。然而空軍進行的一項長期調查卻發現，葛倫的身後事處理的不算好，多佛空軍基地(Dover AFB)太平間的殯儀員對遺體普遍不尊重，也包括葛倫。

軍事網(military.com)報導，這項調查是偶然展開的，美國空軍在為葛倫辦理喪禮時，向多佛空軍基地請求看一看葛倫的遺體，結果太平間管理長威廉．佐維奇羅斯基(William Zwicharowski)卻拒絕這項要求，因此空軍起了懷疑，並從2017年5月啟動發起了調查。

多佛空軍基地太平間的佐維奇羅斯基，因對遺體不莊重受到調查，不過他已經退休了。(圖/美聯社)

佐維奇羅斯基已在今年初退休，他去年曾告訴美聯社，葛倫的遺體受到「無可挑剔的照顧」，至於為什麼拒絕檢查員前去看遺體？「完全是專業考量」。當時一名調查員採用了他的說法，同意觀看葛倫的遺體不合適。同時外部的環境以及管理部門時，也沒有發現系統性問題。

然而，在對殯儀員的個別訪談中，卻發現佐維奇羅斯基確有一些不當行為，首先他多次被批評「傲慢和不服從」，而且言行也不妥適，比如在太平間工作的幾年間，他曾經拿起一個裝有斷手的塑膠袋，問其他正在忙碌的禮儀員「有人需要幫手嗎」(Does anybody need a hand )。 另一次事件在2015年3月，佐維奇羅斯基拿著破損的耳朵大喊：「聽的見嗎」。第三起事件是臨時禮儀員爆料的，2017年3月，佐維奇羅斯基操縱遺體手臂的肌腱，以擺出比中指的不雅手勢…沒有人糾正過，旁觀者笑了，並把它當作一個笑話。

然而，畢竟很少人願意做這一行，一名受訪的牧師說，「這種只在停屍間裡的幽默，有助緩解工作環境的緊張」，雖然有一定的道理，只是不管冥冥之中是否有靈，對遺體的尊重仍是重要的。

(中時電子報)

文章來源：Investigators Say John Glenn's Remains Not Disrespected

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