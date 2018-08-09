部落風味特調一次蒐集！「部落巡禮16族」繽紛過癮

2018年08月09日 21:05 中時 何書青

豐年祭是台灣原住民部落在每年夏天最熱鬧的盛事，族人團圓相聚歡慶豐收，部落長老以小米酒敬天、敬地、敬祖靈，表達感恩之意，秉持與在地文化共生共榮的精神，太魯閣晶英酒店特別設計出「部落巡禮16族」小米酒特調，依照台灣16族原住民族的特色，調製出16款各具風味的特調。

台灣的原住民文化豐富且多元，各部落各富迷人特色，「部落巡禮16族」是將原住民視為招待貴賓的珍品小米酒為基底的特調，結合紹興酒、香片、刺蔥、梅子、八角等各地特色食材，從各族服裝、文化、地理位置、或性格，特製出展現各部落族特性的繽紛飲品。

以太魯閣族的特調來說，加入刺蔥、迷迭香與茵陳蒿調製，因為刺蔥是原住民常用的辛香料，其枝幹上長滿刺，且散發辛辣氣息，象徵族人勇猛剛毅的性格，而茵陳蒿獨特的香甜氣息，代表族人欣喜迎接嶄新的生活；而分布在苗栗、新竹的賽夏族，以2年1度的矮靈祭為重要文化特色，其特調以小米酒、水蜜桃及黑色伏特加等象徵族人的傳統色彩黑、白、紅色，加入肉桂、八角等辛香氣息，代表著此族充滿神秘色彩的矮靈祭。

「部落巡禮16族」特調以台灣造型盛裝上桌，每個部落的特調放置在其分布之處，不僅台灣味十足，賓客也可以藉此認識各部落的地理位置，並搭配圖文並茂的介紹，帶旅人環遊台灣一周，感受原住民各自不同的特殊文化。飯店旅客可於晚間在行館交誼廳點用「部落巡禮16族」，在群山環抱下，啜飲小米酒特調，享受微醺的仲夏之夜，每組1600元起。

(中時 )